"Не нужна Ксюша": названа настоящая причина драки Виторгана и Богомолова

В Сети обсуждают столкновение актера и режиссера

После того как появилась информация о драке Максима Виторгана и Константина Богомолова, причиной которой якобы стала жена актера Ксения Собчак, в Сети началось бурное обсуждение ситуации. Говорят, что Виторган дрался вовсе не за жену, а за собственный комфорт.

Бурные обсуждения происходят в аккаунте Константина Богомолова, которого называют не иначе как "удачливым любовником" Ксении Собчак. Комментаторы поделились на два лагеря: сторонников Максима Виторгана (дескать, нечего спать с чужой женой) и сторонников Константина Богомолова.

Последние и утверждают, что Виторган преследует чисто прагматичные цели. "Да ему не важна Ксюша. Он бьется за деньги и достаток и дом на Рублевке, куда попал из хрущевки и сваливать не хочет. Нормальный человек мужчина, хлопнул бы дверью, а не таскался по Москве подпирая рогами небосвод" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), "Бездарный Макс бьется не за Ксюшу, а за свое благополучие. Привык за эти годы жить на Рублевке и завтракать черной икрой. Терпеть не могу альфонса Виторгана! Нигде не работает, служит вешалкой в Квартете И. Ни одного достойного проекта, ни одной сложной или яркой роли. Бросил детей от разных жен, переехал из хрущевки на Рублевку к Собчак. А сейчас боится, что придется выезжать с теплого места к папаше на Остоженку и стирать рейтузы Ирки Млодик и водочку гостям наливать. Там ему и место! Женщины любят успешных и самое сексуальное место у мужчины – это его мозг. Бездарный Макс еще долго продержался у Ксюхиной юбки! Как она его раньше не выгнала?" – высказались комментаторы.

В ответ на такие выводы им задали вопрос, мол, почему тогда Ксения Собчак обратила внимание на "бездарного" Максима Виторгана. "Вам не понять. Богатые всегда могут позволить себе маленькую шалость и слабость. И потом, Макс не урод. И в сексе может хорош. Уйму раз был женат и не случайно. Первая жена Макса старше его на 13 лет и тоже он там бездельник был в семье", – компетентно сообщил подписчик Константина Богомолова, явно знакомый с Максимом Виторганом.

Напомним, вечером 21 января Максим Виторган, якобы выследив Ксению Собчак и Константина Богомолова, вызвал на разговор режиссера. Мужчины вышли на улицу, где один из них что-то долго и эмоционально говорил другому, после чего нанес удар кулаком в лицо.