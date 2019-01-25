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"Богомолов все": Собчак застукали с голым футболистом

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
продолжение"А где муж?": Собчак отожгла с Верником
Теледива показалась с новой "жертвой" Виторгана

После драки мужа и "любовника" Ксения Собчак переключилась на спортивных мужчин. Как мы помним, уличная разборка Максима Виторгана и Константина Богомолова завершилась в пользу первого. Не зря актер проливал пот в тренажерном зале, о чем он раньше частенько упоминал на своей странице в Instagram.

В той же соцсети светская львица показала видео с футболистом. Его лица не видно, однако несложно догадаться, что это не кто иной, как нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов.

"Здесь могла бы быть реклама вашего тату-салона)))) скоро. Youtube",

– написала блондинка в шоколаде, анонсируя таким образом свое новое шоу.  

Пользователи отреагировали язвительными замечаниями.

"Богомолову нос сломали, ей показалось мало ,нашла Федю дурачка! Да ты Федя не бойся Виторган тебя рогами зарежет не больно! Боюсь как бы в Виторган в роль Отелло сильно не вошёл....со страхом смотрю на шею Собчак...не до греха бы!"

– поделился один из комментаторов.

Отметим, что страсти после знаменитой потасовки все же несколько поутихли. Нос Богомолова, с которым Собчак якобы закрутила роман, зажил, о чем сообщает Telegram-канал "Сплетни и метафизика", опубликовав фото режиссера с подписью: "Свежее фото Константина. Нос ок)". 

Смирился с происходящим и обманутый муж. Виторган попросил больше его не беспокоить, закрыв пост от комментариев. После потасовки "доброжелатели" его закидали письмами, напоминает НСН. Они сообщали о передвижениях его жены.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Оксана ПОДТУРКИНА
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