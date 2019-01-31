Собчак ушла от любимого

Известная телеведущая меняет жизнь не в первый раз

На фоне скандала, вспыхнувшего на фоне разговоров об измене Ксении Собчак и драки ее мужа и так называемого любовника, блондинке припомнили и старые грехи. Несколько лет назад она отличилась – загуляла прямо накануне свадьбы, из-за чего торжество было отменено.

Это случилось в 2005 году. Жених теледивы – миллиардер Алекс Шустерович – вовсю готовился к бракосочетанию. Три самолета привезли его родственников из США. Ресторан "Хайат" был выкуплен полностью, напоминает Telegram-канал "Двойная сплошная".

Но за сутки свадьбу отменили. Как выяснилось позже, из-за того, что невеста проводила время с другим – развлекалась в отеле с тогдашним советником МИД Ваге Енгибаряном.

Сейчас Шустерович, разбогатевший на поставках российского урана в США и российской версии "Пентхауса", живет в Америке. Вернуться в Россию миллиардер не может: ему грозит арест.

А Ксении и горя мало. Она и тогда не переживала, и сейчас даже ухом не ведет. Хоть Собчак и хлопнула дверью в одной из телестудий и материлась по этому поводу, но в жизни продолжает делать вид, что ничего не происходит.

Между тем ее похождения обсуждает вся Москва, и не только. И на то есть причины. После того как в конце прошлого года поползли слухи об измене теледивы с известным режиссером, много воды утекло.

Сначала блондинка и ее муж отмалчивались, потом супруг не выдержал и устроил кровавую разборку с "соперником" – сломал ему нос. Нападение Максима Виторгана на Константина Богомолова вызвало громкий скандал. Актера и его жену разнесли в пух и прах.

Он опять сорвался – потребовал остановить эту вакханалию и закрыл комментарии на своей станице в Instagram. А сама красотка как ни в чем не бывало публикует новые посты и остается равнодушна к шквалу упреков и критики в свой адрес.