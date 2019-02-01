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"Холодная лицемерная сволочь": Собчак обругали и пожалели

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВиторган смешал Малахова с грязью
Телеведущая сделала неожиданное заявление

После разборок мужа с "любовником" Ксения Собчак то молчала, то хлопала дверью, то материлась и наконец успокоилась. Она выбирает "формат проекта" для строительства дома и делится мудрыми советами в соцсети.

"Улыбайся всем как можно шире – они должны быть уверены, что ты холодная лицемерная сволочь",

– заявила теледива. Видимо, этот девиз не раз помогал ей самой пережить трудности.

Фанаты живо откликнулись на призыв Собчак. Только мнения, как обычно, разделились.

Одни хвалили телеведущую и удивлялись ее словам.

"Красивая Ксения", "Что не одень, все к лицу", "Какая Вы тут шикарная", "Ксения цветет, любуюсь ею и люблю с самого начала...", "Не скучно зато с Вами! Смешно! И круто вообще!", "Ксенечка, ты прелесть. Так и продолжай. Будь счастлива, а остальное – лирика", "Мало у нее хороших фото. Эта одна из хороших! Только не пойму, почему лицемерная сволочь?", "Вы далеко не холодная, Ксения. Вы очень теплая и ранимая. Под маской сильной и циничной женщины скрываете именно вышеперечисленное. У Вас свои причины на это. Но через телешоу "Собчак слезам не верит", или как там его... Вы раскрылись для меня совершенно иным человеком"

– написали они. Другие ругались, упрекали и жалели:

"Ну как раз в том, что "холодная лицемерная сволочь", нас убеждать не надо", "Никто и не сомневался, что сволочь", "У Вас, что ли, с Настей Волочковой соревнование? Кто кого переплюнет..." , "Ну хоть что-нибудь доброго и позывного! Хорош "Дом -2" давать...", "Эх, Ксюша, Ксюша, была о вас другого мнения, думала, что Вы умная, порядочная женщина, а оказывается, плохая жена", "Мне нравилась ваша пара, но в жизни всякое бывает... нужно быть счастливой, а мнение толпы никому не интересно", "Представляете, как несчастлив и одинок человек, который живет по таким принципам. Сколько же сил внутренних надо тратить, чтобы тащить на себе этот образ истеричной независимости. Бедная...".

Накануне Ксения побывала в Париже и возмутилась тем, что в центре города очень грязно и полно крыс.

Итак, жизнь у теледивы идет своим чередом, и грязный скандал, в котором она оказалась одним из главных действующих лиц, ее не задел.

После того как выяснилось, что муж телеведущей Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым и эти разборки попали на камеры наблюдения, отношения Собчак с так называемым любовником стали предметом обсуждения. Однако Ксения спокойно выходит в свет. Ее супруг тоже не скучает. 

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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