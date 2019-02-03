Виторган смешал Малахова с грязью

Продолжающееся обсуждение развода с Собчак переполнило чашу терпения артиста

Об отношении к сплетникам и журналистам, которые снимают передачи о разладе в его семье, Максим Виторган высказался матом.

Возможно, последней каплей стало появление Ксении Собчак в эфире передачи "Эксклюзив". Супруга актера дала откровенное интервью, слегка затронув и слухи о разводе – светская львица заявила, что Максим навсегда останется для нее родным человеком и отцом их любимого сына. Бесконечное муссирование его личной жизни в том или ином ключе, судя по всему, сильно нервирует Виторгана.

В своем Instagram он разместил пространный гневный пост, где весьма нелицеприятно отозвался о передаче Андрея Малахова и подобных ей программах. Муж Ксении Собчак заявил, что устал от повышенного внимания репортеров к своей особе. По словам Максима, журналисты оборвали телефоны его друзей, приглашая на съемки. Звали и самого Виторгана, который подогрел интерес публики к разладу в его семье недавней дракой с режиссером Константином Богомоловым.

"Тут, насколько мне известно, готовятся к выходу сразу несколько программ (а-ля малахов и прочее ***) на разных каналах прямо или косвенно касающихся моей персоны. Известно мне это от друзей , которых обзванивали всю последнюю неделю. Некоторым даже деньги предлагали за участие. И даже мне звонили какие-то редактора с попыткой заманить меня на программы или записать комментарий к портрету. Так вот, что я имею сказать: ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным",

– написал он.

Жаждущим сплетен подписчикам Виторган при этом посоветовал удалиться самостоятельно, дабы не отнимать у него время на бан. При этом артист выразил уверенность, что через неделю-две страсти вокруг треугольника Виторган-Собчак-Богомолов утихнут.