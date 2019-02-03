Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Виторган смешал Малахова с грязью

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСобчак сломала униженного Виторгана
Продолжающееся обсуждение развода с Собчак переполнило чашу терпения артиста

Об отношении к сплетникам и журналистам, которые снимают передачи о разладе в его семье, Максим Виторган высказался матом.

Возможно, последней каплей стало появление Ксении Собчак в эфире передачи "Эксклюзив". Супруга актера дала откровенное интервью, слегка затронув и слухи о разводе – светская львица заявила, что Максим навсегда останется для нее родным человеком и отцом их любимого сына. Бесконечное муссирование его личной жизни в том или ином ключе, судя по всему, сильно нервирует Виторгана.

В своем Instagram он разместил пространный гневный пост, где весьма нелицеприятно отозвался о передаче Андрея Малахова и подобных ей программах. Муж Ксении Собчак заявил, что устал от повышенного внимания репортеров к своей особе. По словам Максима, журналисты оборвали телефоны его друзей, приглашая на съемки. Звали и самого Виторгана, который подогрел интерес публики к разладу в его семье недавней дракой с режиссером Константином Богомоловым.

"Тут, насколько мне известно, готовятся к выходу сразу несколько программ (а-ля малахов и прочее ***) на разных каналах прямо или косвенно касающихся моей персоны. Известно мне это от друзей , которых обзванивали всю последнюю неделю. Некоторым даже деньги предлагали за участие. И даже мне звонили какие-то редактора с попыткой заманить меня на программы или записать комментарий к портрету. Так вот, что я имею сказать: ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным",

– написал он.

Жаждущим сплетен подписчикам Виторган при этом посоветовал удалиться самостоятельно, дабы не отнимать у него время на бан. При этом артист выразил уверенность, что через неделю-две страсти вокруг треугольника Виторган-Собчак-Богомолов утихнут.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей