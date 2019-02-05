Собчак сломала униженного Виторгана

До этого спокойный и миролюбивый актер решился на крайность

Драка с "любовником" Ксении Собчак Константином Богомоловым оставила глубокий след в душе ее мужа Максима Виторгана. Похоже, он дошел до ручки – грозно заговорил о войне. Видно, сломала его жена.

"Можно объявить войну!"

– сообщил ранее добродушный актер под свежим фото в соцсети. А на вопрос "кому?" ответил:

"Какая разница? Тот, кому объявим, все равно об этом не узнает".

Для комментариев его пост снова закрыт. Однако подписчики нашли, где поделиться впечатлениями.

Несмотря на то что Виторган такими громкими словами вроде как всего лишь рекламировал пьесу, уж не вообразил ли он себя главой государства, заподозрили в Сети. Может, тоже метит в политику, допустили фолловеры. И пояснили это просто: точно заразился от Собчак.

Под напором волевой женушки актер двинул в политику и занялся политической сатирой ("Я типа у руля, а мудрое руководство – это только полбеды"), которой никогда прежде не интересовался. Однако неожиданным это, по мнению подписчиков, трудно назвать.

Сильная и упрямая Ксения, по слухам, влияет на мировоззрение и давит на умы своих мужчин, ведь неспроста с Максимом в последнее время такое происходит. Сначала возникла ситуация с возможной изменой жены с режиссером, потом кровавая разборка с "соперником".

При этом актер к особой известности никогда не стремился, он жил тихо, мирно и даже не пошел на шоу, где очень скоро ему с супругой станут с удовольствием перемывать кости – обсудят и недавний конфликт, и якобы будущий развод, для которого у семейной четы будто полно причин.

Богомолов, отметили "знатоки", лишь верхушка айсберга. О теледиве говорили всякое, а о том, что она вполне может сломать почти любого мужчину, известно давно. А такое – что влияние Собчак вынуждает мужа изменять собственным интересам – произошло впервые, отмечает VistaNews.

Между тем нашелся человек, который вступился за блондинку. Телеведущий Владимир Познер, который раньше говорил, что Ксения Собчак во все играет (сначала – в "Дом-2", потом – в политику), теперь поддержал светскую львицу.

Комментируя в своем Instagram скандал в семье журналистки, Познер принял ее сторону. И пояснил такую точку зрения:

"Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. И в этом смысле природа сделала нас равными".

Поэтому осуждать женщин за измены не стоит, подчеркнул журналист.

"Ксения Собчак затронула важный вопрос, над которым я предлагаю вам подумать. И вообще можно даже и поспорить, этот вопрос того стоит", – заключил он.