Собчак показала голого друга в душе

Скандально известная телеведущая, как всегда, удивила фанатов

Ксения Собчак, которую за последнее время много раз обвиняли в изменах мужу Максиму Виторгану, продолжает делиться провокационными снимками других представителей сильного пола. Несколько часов назад она выложила в соцсети два таких кадра. На них, судя по подписи, изображен друг семьи, только в пикантный момент – он обнаженный моется под душем.

"А еще говорят что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает! Врут! Люблю тебя очень-очень. С днем рождения, @vadimraskovalov", –

призналась теледива под фото. На одном из них мужчина зажмурил глаза и намылился, на другом – соорудил из своих волос рога и скривился.

Подписчики теледивы по-разному отреагировали на эту публикацию. Одних поразил так называемый друг. "Черт из воды!", "Что это за нелысый черт?" – возмутились такие и стали гадать, что значит его жест.

Может, таким выражением лица молодой человек продемонстрировал, что без труда может "наставить рога" Мужу Ксении, предположили фолловеры ("Рога в тему"). Хотя на своей странице бизнесмен Вадим Расковалов не раз публиковал снимки Максима, подписывая их "Друг @mvitorgan", однако может случиться, что любовная интрижка для него важнее доброго расположения давнего приятеля, отметили они.

Другие возмутились, не подбирая выражений: "С цепи сорвалась, количество контента с оголенными телами мужчин в татуировках, бочках и пр. просто зашкаливает", "Ох уж эти дружеские фото из душа", "Да Вы всех любите, в особенности – мужчин", "Как всегда, удивила", "Не бывает такой дружбы! Самообман...", "Не верю... от женщины зависит эта дружба!", "Как протерпела пять лет более или менее приличной жизни? Началось в колхозе утро, все вернулось обратно, регресс?", "Это потому что он тебя, страшилу, не хочет. Да и он не в твоем вкусе", "Видимо, у хилого Богомолова слабая потенциальная энергия! "Дом-2" так и прет из Ксюши. Все знания поверхностные, манеры пэтэушные, наряды клоунские. Еврейской девочкой из провинции так и осталась!", "Сколько еще у Ксении не битых друзей мужчин?"

Какой-то пользователь решил, что все "понятно, значит, с Богомоловым тоже дружба, а мы-то ждем любви, как у Карениной". Некая дама при этом заявила:

"Надеюсь, чета Расковаловых в конфликте Виторгана против Ксении встанут на сторону Ксении, а НЕ Подлеца Виторгана. Они-то, тесно общаясь с Ксенией, НЕ МОГЛИ НЕ ВИДЕТЬ, что она с ним НЕСЧАСТНА. А сейчас Расковаловы ДОЛЖНЫ ЗАМЕТИТЬ, что Ксения СЧАСТЛИВА с Константином".

Кто из них прав, кто виноват – судить не нам. Да только Ксения за сутки уж второй раз заговорила о любви. Видимо, неспроста, что-то тут нечисто, к тому же и перемены с теледивой произошли заметные – похорошела, подчеркнули в Сети.