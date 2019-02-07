Собчак устроили засаду с Виторганом

Праздник в кругу друзей стал настоящим испытанием силы воли телеведущей и актера

В непростую ситуацию попала журналистка Ксения Собчак, которая, по слухам, разводится с мужем Максимом Виторганом. Теледива пришла на день рождения к другу, где встретила своего пока еще супруга.

Инцидент произошел на дне рождения мужа ювелира Яны Расковаловой, с которой семья Собчак – Виторган поддерживает дружеские отношения уже много лет. Ксения весь вечер общалась с другими гостями и находилась в прекрасном настроении. Максим тоже не выглядел расстроенным. При этом между собой супруги не разговаривали и держались друг от друга на расстоянии.

Фанаты звездной парочки интерпретировали их появление по-своему. Они тут же решили, что все разговоры о расставании Собчак и Виторгана не больше чем спланированный пиар-ход для привлечения большего внимания.

Ксения и Максим, похоже, хотели скрыть свое появление в одной компании. Поэтому, хотя много лет дружат с Яной Расковаловой и часто посещают организованные ею мероприятия, на этот раз не выкладывали фото с праздника в соцсетях и ограничились короткими публикациями в сторис.

На странице актера показан ролик, на котором изображена только ювелир. А у теледивы показана она сама с двумя подругами.

Хотя накануне Собчак заинтриговала всех, разместив в Instagram снимок голого мужчины. Как оказалось, это и был виновник торжества – Вадим Расковалов. Только показал он жест, вызвавший неоднозначную реакцию подписчиков.

Известные муж и жена очень давно не показывались в свете вместе. Это, а еще то, что Ксения сняла обручальное кольцо и иногда появлялась в обществе других мужчин, только подливали масла в огонь.

Слухи о разводе Ксении Собчак поползли после того, как Максим Виторган избил режиссера Константина Богомолова, якобы приревновав его к жене. Позже актер заявил, что после всей этой шумихи больше не считает супругу близким человеком, напоминает URA.RU. И добавил, что уже не намерен выслушивать что-либо по этому поводу.

Впервые о разладе в семье телеведущей заговорили в конце прошлого года. Только ленивый не обсуждал возможный роман светской львицы с режиссером Константином Богомоловым. Судачили, что из-за их тайной связи тот даже развелся с женой – актрисой Дарьей Мороз. К тому же их не так давно видели мило беседующими за завтраком.

Однако похоже, что все эти пересуды напрасны. Да и специалисты давно заподозрили Ксению в создании интриги ради пиара, благодаря которому ей удастся очень неплохо заработать...