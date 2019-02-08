"Искра между ними": Собчак застукали с любовником в Париже

Телеведущая с удовольствием проводит время в компании режиссера

Ксения Собчак и Константин Богомолов – пара. Это стало ясно, когда их в очередной раз увидели вместе, только уже не в России, а во Франции. О досуге парочки сообщила одна из посетительниц арт-проекта "ДАУ" в Париже.

Она была сильно удивлена, когда обнаружила, что теледива и режиссер сидят рядом с нею. И сразу поняла, что эти двое – не кто иные, как любовники.

"Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают",

– рассказала дама StarHit. И отметила , что "с носом у Константина все было уже в порядке, видимо, Виторган не так уж и приложился". Женщина была не прочь сфотографировать голубков, "но на входе всех просили сдать мобильники".

Неделю назад Ксения публиковала в сторис видео, как проводит время с маленьким сыном, а потом улетела в столицу Франции. Там она поужинала с друзьями и побывала на скандальном перформансе "ДАУ", что отразила на своей странице в Instagram.

О том, что, как выяснилось, она посетила Париж не одна, а в компании Константина Богомолова, стало известно позже, хотя пара и старалась скрыть это. Оказывается, режиссер, несмотря на плотный рабочий график, нашел время для отдыха с теледивой.

Собчак и Богомолова видят вместе не впервые. В декабре эти двое ходили на премьеру, причем открыто, даже не прячась от любопытных глаз и журналистов.

Заметили пару и в Вене. "Они были на выставке, обнимались и целовались", – заявила одна из очевидиц. Был у них и совместный завтрак в одном из кафе Москвы. Да и спектакль Константина в российской столице Ксения накануне тоже не пропустила.

На днях поползли слухи, что блондинка и ее муж неожиданно пересеклись на вечеринке у общего друга. Оба были в прекрасном настроении, но между собой не разговаривали и держались на расстоянии. Поклонники звездных супругов по-разному оценили это, ведь их очень давно не видели вместе.

Мало того, Ксения перестала носить обручальное кольцо и не раз показывалась в обществе других мужчин. А после того как Максим Виторган избил режиссера Константина Богомолова, якобы приревновав его к жене, поползли слухи о разводе Собчак.

Тут еще и сам актер актер заявил, что после всей этой шумихи больше не считает супругу близким человеком. И отказался обсуждать эту тему с кем бы то ни было.

Впервые о разладе в семье телеведущей заговорили в конце прошлого года. Ходили слухи о романе светской львицы с режиссером Константином Богомоловым, который якобы из-за их тайной связи даже развелся с женой.