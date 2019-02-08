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"Вареники пенсионерки": над Собчак насмехаются после безобразной истории

Ксении Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Обсуждение развода с Виторганом ушло в несколько иное русло

Пристально следящие за скандалом в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана россияне почти уверились в том, что она выбрала режиссера Константина Богомолова. Однако на этом история не закончилась. Экс-ведущую "Дома-2" продолжают рассматривать и критиковать со всех сторон.

Пользователи вспомнили об излюбленной теме и решили вновь пройтись по внешности Ксении. За один из свежих шаловливых постов светской львице изрядно досталось. Собчак опубликовала в Instagram кадр, где корчит рожицу, выпучив глаза и сложив губы "утиной гузкой". Однако умиления у некоторых подписчиков пост не вызвал. На жену Максима Виторгана, еще не отошедшую от сплетен по поводу развода с артистом и его недавней безобразной драки с Богомоловым, посыпались колкости. Впрочем, досталось и мужчинам Собчак.

"Богомолов мог не только упасть и удариться.. он не спать с чужой женой тоже мог. Но не захотел))", "Ещё покажи как лошади кусаются", "Вареники пенсионерки", "Страшилище какое", "Богомолов бабник, семьи все равно с ним не построишь((( да и не нужна ей семья Будет балдеть, кайфовать по жизни, бабло зарабатывать на лохах челяди , типо политик", "Ксюха! Как дела?Чудиш от скуки?"

– высказались пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Отметим, что Собчак и Богомолов, судя по словам невольных свидетелей их любви, уже перестали таиться. Так, недавно парочку увидели на отдыхе во Франции.

Ряд Telegram-каналов также регулярно все шире открывают завесу тайны их отношений. Так, "Закулиска" пишет, что организаторов всех мероприятий, где будет участвовать Ксения Собчак, заранее предупреждают, что теледиву нужно ожидать в компании режиссера.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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