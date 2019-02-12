"Наконец избавился": после скандала с Собчак Виторган расцвел

Поведение актера дало пищу для размышления

Из-за слухов о любовных похождениях Ксении Собчак ее муж Максим Виторган оказался в центре пристального внимания. Интерес подогревают и его публикации в Instagram. Не стало исключением и свежее фото, увидев которое, фанаты решили, что в отношениях с женой актер поставил точку.

Кадр сразил поклонников наповал и стал предметом горячего обсуждения. Да и слова под ним не оставили их равнодушными.

"Наконец, нашел свой стиль – расцвел. Можно и успокоиться..."

– объявил Виторган. Фанаты мгновенно отреагировали на пост, но высказались по-разному.

Одним понравилось изображение. "И правда расцвел – распустился..." , "Сударь в красном, Вы прекрасны", "Максим, с юмором все отлично", "Чудесно", "Шикарный", "Мужчина в расцвете сил", "Вам к лицу!", "Идет", "Хорошенький!", "Максюша, ты лучший", "Великолепен", "Самый красивый мужик в нашем российском кино!", "Бабы активизировались", "Можно много говорить! Но не восхищаться тобой невозможно!", "Брутальчик такой", – восхитились фолловеры.

Некоторые шутили: "Цвет настроения красный", "Можно еще желтый попробовать! Вариантов уйма!", "Фанфан", "Цветочек аленький", "Божий одуванчик...", "Первый признак весны – Виторган зацвел", "Стильная шляпка", "Классный чепчик", "Пион Дракон Сан", "Верка Сердючка потеряла свой пиончик", "Цветущий кактус", "Не нарциссс... но гвоздИк", "Теперь главное – не завянуть".

Другие нашли сходство Максима с некоторыми знаменитостями, и не только. "Вылитый Ф. Раневская", "Ринго Старр времен Magical mystery tour", "Воланд", "На птичку с хохолком похоже. Птица-секретарь", – отметили они.

Были и те, кто заговорил о личной жизни актера:

"Расцвел после Собчак, наконец избавился", "Успокоиться, оно всегда хорошо...", "Не женись больше... вон главный парень живет бобылем и ничего... и тебе не надо париться... любовь – такая ерунда, быстро проходит у умных людей, а скучно зачем жить", "Все замечательно! А будет еще лучше", "Ирония, сарказм, по жизни выручает...", "Цветок лучше, чем рога".

В последнее время многие поклонники Виторгана обеспокоены. Они предположили, что поведение Собчак могло расшатать психику ее мужа. Поводом для таких мыслей стали странные фразы и наряды актера в новых постах, которые являются основным источником новостей для фолловеров.

Виторган выкладывает публикации, в которых то "рвется на британский флаг", то ставит под сомнение "низость мира". Фанаты такого раньше за ним не замечали, поэтому пришли к выводу, что до нелепых выходок Максима довела Ксения.

Уже несколько месяцев почти вся страна обсуждает разлад в семье Виторгана и Собчак. Отношения известных супругов зашли в тупик – оба сняли обручальные кольца, а теледиву еще и якобы на изменах поймали.

Теперь, похоже, единственной радостью и смыслом жизни для Максима стали его сын Платон и работа. Он много времени проводит на репетициях, спектаклях, а свободные часы посвящает наследнику.