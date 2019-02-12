На почве ревности: Собчак рассорила известную парочку

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Побывавшие в тайской тюрьме бывшая эскортница Настя Рыбка и ее партнер-друг Алекс Лесли чуть не поссорились из-за журналистки и бывшего кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак. Причиной размолвки организаторов секс-тренингов за границей стала ревность.
На пресс-конференции НСН Лесли заявил, что его подружка приревновала его к Собчак после интервью. "Из-за ревности можем поссориться. Причем она ревнует. Первая ссора у нас была после шоу у Собчак. Она как-то почувствовала что-то со стороны Собчак", – подчеркнул он.
Присутствующие на мероприятии посоветовали Лесли быть поосторожней с высказываниями: его ведь могут приплести к любовному треугольнику и слухам о разводе Собчак – Виторгана.
"Пускай разводится, это только к лучшему, я смогу позвонить",– отшутился Лесли.
Впервые о разладе в семье телеведущей заговорили в конце прошлого года. Ходили слухи о романе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым, который якобы из-за их тайной связи даже развелся с женой.
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