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На почве ревности: Собчак рассорила известную парочку

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Светской львице, переживающей непростой период с мужем Максимом Виторганом, приписали новый роман

Побывавшие в тайской тюрьме бывшая эскортница Настя Рыбка и ее партнер-друг Алекс Лесли чуть не поссорились из-за журналистки и бывшего кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак. Причиной размолвки организаторов секс-тренингов за границей стала ревность. 

На пресс-конференции НСН Лесли заявил, что его подружка приревновала его к Собчак после интервью. "Из-за ревности можем поссориться. Причем она ревнует. Первая ссора у нас была после шоу у Собчак. Она как-то почувствовала что-то со стороны Собчак", – подчеркнул он. 

Присутствующие на мероприятии посоветовали Лесли быть поосторожней с высказываниями: его ведь могут приплести к любовному треугольнику и слухам о разводе Собчак – Виторгана. 

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"Пускай разводится, это только к лучшему, я смогу позвонить",– отшутился Лесли. 

Впервые о разладе в семье телеведущей заговорили в конце прошлого года. Ходили слухи о романе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым, который якобы из-за их тайной связи даже развелся с женой. 

Марина МОНРО
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