Собчак лихо ответила на дикое признание мужа

Телеведущая наряжается и веселится на всю катушку

Ксения Собчак не собирается впадать в отчаяние из-за слов Максима Виторгана о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Она надела роскошное платье, станцевала, а потом фото того, как это было, опубликовала на своей странице в Instagram.

"Танцующая в темноте",

– иронично подписала кадры светская львица. Поклонники отреагировали молниеносно.

Одним очень понравилось. "Прекраснейшая", "Нормально!", "Великолепное фото! Томное, нежное освещение, подчеркивающее ваш образ!", "Красиво! Как бутон цветка", "В любом обличье хороша", "Шикарная", "Потрясающая", "Очень классное фото. Ты прелесть. Умная и красивая", "Королева", "Роскошно, весело, то, что надо, любуюсь", "Эффектно, Вам идет", "Божественно просто", "Какая молодец! Все умеет и может", – восхитились они.

И о муже Ксении не забыли. Кто-то похвалил его: "Максим такой романтик организовал... какой молодец!" Однако не все остались довольны.

Некоторые ехидничали и упрекали. "Это со дня празднования дня Валентина фото, можно назвать и иначе, "доплясалась", например", "Лучше с Максом танцевала бы", "А где муж?" – отметили такие.

Остальные пожалели Собчак ("Бедняга, одна-одинешенька!") и утешили: "Счастье... рядом".

Ранее стало известно, что Максим Виторган признался в своих сексуальных предпочтениях. Под снимком актера Павла Деревянко с обнаженным торсом в соцсети он назвал себя геем.



Признание актера многих шокировало, хотя кое-кто из фолловеров написал, что не удивлен ("Максим, как бы не новость. И Павлик тут ни при чем"). Взволновала пользователей Сети и реакция Виторгана-старшего на слова сына ("А Эммануил Гедеонович-то знает?").

При этом самые ушлые тут же сделали выводы: "Теперь понятно, почему Ксения ушла к другому", "Максим, поэтому к Богомолову приставали? Трогали за лицо?"

Между тем сам актер больше не возвращался к этой теме. Он как ни в чем не бывало выложил в соцсети новое фото и под ним поделился иными впечатлениями: "Отличное кино получилось у Квартета и Алексея Нужного. "Громкая связь". Как мне показалось, в значительно большей степени комедия, чем итальянские "Идеальные незнакомцы".

А фанаты переживают из-за разлада в семье знаменитостей. "Максим, а правда Вы с Ксенией расстались?", "Красивый Максим... дура Собчак", – написали они под кадром.

Слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, поползли осенью прошлого года. Заговорили об этом после того, как блондинка стала появляться в компании режиссера Константина Богомолова.

На прямой вопрос о разводе с Максимом Виторганом телеведущая не ответила. Однако при этом сообщила, что у нее в жизни сейчас "непростой период". И дала понять, что даже в случае развода они с Виторганом сделают все, чтобы их двухлетний сын Платон был счастлив.