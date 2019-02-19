"Игривости поубавилось": Виторган приуныл после слов Собчак о второй беременности

Актер много работает, пока его жена делает сенсационные признания

Максим Виторган опубликовал новый пост в Instagram после того, как Ксения Собчак заявила, что хочет еще детей. На снимках, которые выложил муж телеведущей, показан он сам и его коллеги разное время.

"Екатеринбург, год спустя... Ну, игривости во мне поубавилось", -

сообщил актер под кадрами. Фанаты сразу поделились впечатлениями от увиденного.

Одни решили, что Максим и его товарищи заметно изменились, и, увы, не в лучшую сторону.

"Все слегка приуныли... годы", "Постарели", "Как-то резко за год сдали все", "Какие вы все старые... А все дурью маетесь", "ЗаМУченные МУжчинки одним ГОдом в ГОроде одном", "Игривость ушла с килограммами", "Как быстро летит время... Еще вчера все были мальчиками ,а сейчас мужики старые",

– заявили особо придирчивые. Некоторые обратились к самому Максиму Виторгану.

Они дали ему несколько советов и утешили: "Вам бы выспаться... Вся игривость в мешках под глазами лежит", "Вернется! Нас всех порою накрывает, а потом как и не было ничего" , "Максим ! Все будет хорошо", "Да ну ее, Максим, эту игривость, брутальность – вот Ваш конек", "А в свете последних новостей (Ваши сторис) должно быть наоборот", "Игристости,Максим Эммануилович!".

Большинство же, особенно фанаток, завалили актеров восторгами."Клевые", "Прекрасные дяденьки", "Стали моложе все", "А некоторые даже похорошели", "Какой генофонд!", "Суперовые!", "Какое нереальное количество красивых и талантливых мужчин на двух квадратных метрах!", "Мужики, вы прелесть! Мы в восторге от вас! Любим и восхищаемся вашим талантом, трудолюбием, уникальностью!", "Все как на подбор красавцы удалые!.. Супермен каждый!", "Ох, и хороши ребята!..", "Да, красавчики! Брутальные".

Однако Максиму Виторгану на самом деле есть от чего приуныть. Накануне его жена Ксения Собчак поразила всех новым откровением. Она почти что заговорила о разводе.

Светская львица взяла интервью у бывшей жены лидера группы "Ленинград" для своего нового YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". Так как Матильда и Ксения – близкие подруги, они немного пооткровенничали. И теледива высказала несколько мыслей, которые выдают не только ее сегодняшнее настроение, но и возможные планы на будущее, предполагает сайт "Комсомольская правда".

После обсуждения своих мужчин светские львицы заговорили о материнстве. И Собчак неожиданно призналась, как сильно жалеет о том, что поздно родила.Вспомнила, как ненавидела детей, но отметила: после появления на свет сына ее мир перевернулся. И теперь блондинка, по ее же словам, мечтает о втором ребенке.

"Надо было раньше начинать. И я прямо понимаю, что хочу еще детей. Я хочу еще, одного хотя бы я б хотела", – заявила Ксения.