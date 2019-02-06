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"Радость дома": Виторган похвалился дочкой

Эммануил Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Известный актер души не чает в младшей наследнице

Как выглядит малышка, Эммануил Виторган показал фанатам впервые. Несколько часов назад он выложил в соцсети фото жены Ирины и Этель, которой пока 11 месяцев. Снимок сделан накануне – в день рождения супруги актера.

Поэтому он посвятил любимой трогательное поздравление. В нем Эммануил Гедеонович дал понять, как дорожит женой и что она для него значит.

"Благодаря этой женщине я сегодня жив! Спасибо, мои родные, что есть вы у меня! Впервые... в день рождения Ириши, вы увидите и мою дочь Этель! Поздравьте, пожалуйста, и поверьте: Ириша так заслуживает добрых слов!"

– обратился Виторган к поклонникам.

Многие из них в комментариях к посту заявили, что девочка растет настоящей красавицей и очень похожа и на маму, и на старшего брата. У малышки большие глаза, длинные ресницы, маленький носик и темные вьющиеся волосы. Этель напоминает куколку, отметили фолловеры и пожелали ей всего доброго. Не забыли и о супруге актера.

"Сладкая такая, радость дома!", "Какое чудесное фото! Малышка очень похожа на своего старшего брата Максима! Счастливого и беззаботного детства малышке Этель! Веселого праздника", "Поздравляю ваших девочек! Обе прекрасны!", "Боже мой! Эти Виторгановские глазки!).. Ирочка, дорогая наша, с днем рождения Вас! Спасибо, что Вы дарите столько счастья и положительных эмоций нашему любимому Виторгану!" –

написали они.

Почти год назад стало известно, что Эммануил Виторган в третий раз стал отцом. Многие уверены, что вторая дочка артиста появилась на свет благодаря суррогатной матери, хотя и Эммануил Гедеонович, и Ирина не раз опровергали это.

Рождение малышки стало для семьи большим счастьем. Родители души не чают в маленькой Этель и с огромным удовольствием проводят время с нею. У малышки есть няня, которая помогала отцу и матери.

Когда девочке исполнилось 11 месяцев, актер и его супруга устроили небольшой семейный праздник, они отмечают каждую маленькую дату дочери. А 26 февраля малышке будет годик.

После смерти второй жены Аллы Балтер Виторган не находил себе места. Боль из-за ее ухода была такой сильной, что Эммануил Гедеонович не мог терпеть и даже стал думать о том, чтобы покончить с собой. Но в его жизнь пришла еще одна любовь, которая спасла его от депрессии и жутких мыслей.

Новая избранница смогла вернуть актеру радость. А потом родилась дочка, и жизнь стала полнее. Известный артист решил не останавливаться на этом. "Мы готовимся к появлению братика. Надо, чтобы они дружили, помогали друг другу", – признался он в одной из телепрограмм.

Полина ДОРОЖКИНА
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