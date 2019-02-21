"Новая любовь окрыляет": Собчак начинает другую жизнь

Светская львица продолжает интриговать пользователей Сети

В последние несколько недель о Ксении Собчак говорят очень часто. А она только распаляет интерес к себе. Горячее обсуждение вызвало и новое фото, которое блондинка опубликовала в Instagram.

"Настроение уже весеннее, огонек горит в моих очах!",

– игриво подписала снимок телеведущая. И фанаты тут же стали делиться впечатлениями.

Одни подхватили настроение дамочки. "Заяц, ты куда собралась, как мы без тебя?", "А у Вас ещё не горит огонек?", "Может, ты будущей президент?", "Ксения, куда летим?", "Стрекоза!", "Напомнило почему-то Мэри Поппинс", "Хоть потоп, а хоть землетрясение, выживет лишь Ксения Собчак", "Стою я в шубе' на вертолете с лыжами, то ли лыжи не едут, то ли...", "Вместо ступы с метлой", "Вертолет "Титаник", "Это платье или ночнуха торчит?", – шутили они.

Некоторые привычно восхищались: "Класс, солнышко", "Ты бомба", "Уххх", "Клевая", "Ты прикольная!", "Это здорово, когда такое настроение!".

Другие ругали и высмеивали Собчак:

"Приоткрыт зазывно рот", "Состарилась", "Лети на все четыре стороны!", "Зачем так рот открывать?! С улыбкой не повезло?", "Рот что, не закрывается никогда...", "Типа ты кошка мартовская?", "Опять в ночнушке!", "Эта кикимора все делает, чтобы вызвать у народа отвращение, и, похоже, ей это удается", "Лучше бы ребеночку больше уделяла внимания, чем позировать бессмысленно", "Вали на этом верталете к своим, в Америку", "Фе, лошадь какая".

Остальные в очередной раз затронулии тему похождений Ксении.

"Ну да... новая любовь... она окрыляет!",И готова лететь на крыльях любви! "Девочки не говорят "Хочу...", они говорят: "У меня весеннее настроение!", "Совсем старый...? старее... Виторгана", "Кто следующая жертва?", "Знаем мы, от кого у тебя огонек горит и не только в глазах", "Видать, хороший секс с режиссером",

– написали они с намеком на ее любовника.

Будучи замужем за актером Максимом Виторганом, светская львица то и дело появляется в обществе режиссера Константина Богомолова. Это не осталось незамеченным поклонниками. И сразу заговорили не только об измене Ксении, но и о приближающемся разводе.

Пооже, неспроста она вплотную занялась строительством нового дома. Это наверняка связано с переменами в личной жизни, судачат в свете. Несколько месяцев назад теледива обратилась в одну из компаний, занимающуюся строительством.

"У нас было уже несколько встреч с Собчак, на данный момент находимся на стадии архитектурного проектирования – она выбирает этажность, планировку, точное расположение. В доме будут терраса, бассейн, несколько спален, просторная гостиная, возможно, баня или финская сауна. Строить будем в Подмосковье, начнем уже в ближайшее время", – рассказал StarHit представитель компании.

Еще год назад никто и подумать не мог, что брак Ксении Собчак и Максима станет трещать по швам. Но телеведущую стали часто встречать в компании режиссера Константина Богомолова. А ее муж на светские мероприятия ходил один и без обручального кольца.

Сами известные супруги по-прежнему молчат о развода, но сомнений в том, что их брак подошел к своему завершению, становится все меньше. Мало того, недавно Собчак призналась, что мечтает родить еще одного ребенка.

Уж не новое ли семейное гнездышко – с любовником – вьет светская львица?..