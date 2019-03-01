"Цветы в обмороке": Собчак с вялым букетом подняли на смех

Нибиру
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Светская львица захотела поделиться весенним настроением и попала впросак.
"Весна идёт! Весне дорогу!" – бодро написала Собчак в Instagram.
Супруга Максима Виторгана снялась в профиль с букетом цветов в красно-розовых тонах. Подписчики, которые ранее отмечали, что она сильно похудела на фоне слухов о разладе с мужем, не захотели ее поддержать. Часть публики оставила под фото обидные комментарии. Придрались не только к внешности, но даже к цветам (орфография и пунктуация сохранены).
"Букет....розы уже давно раскрылись,подвяли..", "На пенсионерку похожа", "А муж об"елся груш", "Такая страшная... Цветы в обмороке...", "Какой мерзкий профиль", "Букет не весенний",
– высказались грубияны.
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