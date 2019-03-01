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Слухи о разводе подкосили здоровье Собчак

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Внешний вид теледивы заставил задуматься

Ксения Собчак стала гостьей одного из московских светских мероприятий. А снимок очередного выхода в свет опубликовала в Instagram. Фанатов взволновали перемены, которые произошли с нею за последнее время.

"Вчера был очень красивый вечер",

– радостно поделилась впечатлениями блондинка в шоколаде. И добавила несколько слов о таланте давней подруги.

Поклонников же заинтересовало совсем другое. В соцсети стали бурно обсуждать внешний вид Собчак. Некоторые заявили: 

"Что-то Ксюшенька совсем отощала", "Совсем состарилась".

Большинство, несмотря на это, восхищались. "Становится Ксения симпатичнее, чем была ранее. Расветает! ", "Красавица, в глазах счастье, "Очаровательная", "Вы красавица, такая элегантная и женственная", "Отлично выглядите!", "Супер! Шикарно и элегантно", "Такая симпатяга", "Хорошенькая", "Удачный снимок, платьишко приятное, все это на красном... нежные цветочки вокруг... и на фоне всего эта зажигательная улыбка...", "Просто нет равных", "Стройняшка", – осыпали теледиву комплиментами.

Ранее Собчак опубликовала фото из Лондона. На нем ее исхудавший также вид напугал поклонников. Они спросили, что с нею происходит, и предположили, в чем причина:

"Похудела что-то, болеет?", "Какая худенькая",, "Что-то хуже стала выглядеть", "Исхудали вы как-то, Ксения Анатольевна", "Какая худенькая... Одежка красивая...", "Ксения Анатольевна, вы так похудели", "Схуднула что-то сильно! Переживаешь развод?" – написали фолловеры.

 

Между тем еще несколько месяцев назад лицо красотки на самом деле выглядело иначе – было заметно круглее. Теперь же многие заметили его болезненную худобу.

При этом некоторые экстрасенсы еще не так давно выражали опасения, что стресс и переживания подкосят здоровье светской львицы. По их мению, уже к следующему году у нее могут возникнуть серьезные проблемы. Под удар, в первую очередь, попадут головной мозг и эндокринная система. Ксении нужно пройти медицинские обследования, советовали специалисты, напоминает VistaNews.

Такое состояние объяснили непростой ситуацией в семье блондинки. Не так давно Ксеию Собчак и ее так называемого любовника Константина Богомолова видели в Эрмитаже с их детьми. Позже теледива показалась на людях с мужем Максимом Виторганом, но они приехали по отдельности и весь вечер делали вид, что не знакомы.

Поэтому физическое и психическое состояние теледивы вполне может пострадать. И, похоже, главные трудности у нее еще впереди.

Отметим, что и супругу Ксении происходящее дается нелегко. Максим Виторган старается приспособиться к жизни без ежены. Он с головой погрузился в работу. И в вряд ли это на пользу: фанаты заподозрили, что актер не ест, ведь совсем спал с лица, а тут еще выяснилось, что он почти не спит.

Полина ДОРОЖКИНА
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