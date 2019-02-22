Виторган бросил Собчак

Актер даже не подошел к жене на светском мероприятии

Ксения Собчак и Максим Виторган пришли на премьеру фильма "Юморист". Но не вместе и весь вечер даже не смотрели в сторону друг друга. Зато теледива охотно общалась с другими гостями, а ее пока еще муж – с журналистами.

В Сети появилось фото, на котором отчетливо видно, что супруги находятся в разных концах зала. "Она что-то снимает, он тусит, друг с другом не общаются", – пишет выложивший снимок Telegram-канал "Только никому".

Это поведение знаменитостей дало повод думать, что они даже не собираются наводить мосты. Наверное, дело идет к разводу, предположил StarHit.

Ранее Виторган говорил, что устал от слухов о жене. Он твердо объявил, что "поздно", и поблагодарил всех. С того времени на странице актера в соцсети не было ни слова о супруге.

Вот и свежий пост он посвятил работе. "Местные жители ЛОХи – Лица с Особенными Характеристиками – люди приветливые, но опасливые. Впадают в крайности. Любят праздники и обладают безупречным чувством мэра", – пошутил он под забавным кадром.

Собчак же заявляла, что муж всегда будет для нее родным человеком, отцом ее сына. При этом в последнее время теледива бывает на светских тусовках чаще одна.

До этого Виторган и Собчак также посетили встречу общих друзей. Но и тогда даже не подошли друг к другу.

Да и в соцсети больше нет их совместных фото. Они лишь сообщают поклонникам о новых творческих достижениях, не обращая внимания на вопросы о разводе, и постоянно выкладывают видео с наследником.

В частности, Ксения несколько часов назад поместила кадр, на котором показана с бывшей женой лидера группы "Ленинград" Матильдой Шнуровой. А под фото пожаловалась на то, что интервью, которое она взяла у своей давней подруги и опубликовала в Сети, заблокировано.

Как бы там ни было, но фанаты надеются, что, несмотря на все передряги, семья Собчак и Виторгана устоит и рядом с маленьким Платошей всегда будут и папа, и мама...