"Новую жизнь начала?": Собчак сбросила одежду

Телеведущая блеснула прелестями без мужа

Ксении Собчак смелости не занимать. Она на многое способна, в том числе и показаться в наряде, который вызовет бурю страстей. На этот раз светская львица покрасовалась в оголенном виде на снимке, который опубликован в Instagram.

"Есть вопросы? Хотите знать ответы? Жду вас завтра в прямом эфире в 18:00. Пусть 8 Марта не пройдет зря! Говорим о том, как правильно выбрать подарок НАМ! Прекрасным девушкам, мамам, подругам",

– сообщила теледива под откровенным кадром. Видимо, рассчитывала на отклик подписчиков.

И те не остались равнодушными. Они горячо обсудили и пикантный кадр, и предложение светской львицы побеседовать на актуальную тему.

Только мнения были разные. В частности, недруги оторвались по полной, не жалея Собчак:



"Разделась для получения подарков?", "Не могу понять, где грудь?", "Зачем так огаляться? Чтобы продемонстрировать то, чего нет?", "Грудь на кухне забыла", "Ну тетка тебе уже поздновато оголяться, ты уже все показала в раннем возрасте, а сейчас стара, матушка, да и страшна, однако", "Уже становится стыдно", "Что ты все по эфирам бегаешь, займись ребенком".

Нашли они и недостатки. "Заячья губа", "Рот косит?", "Бабушка без груди. Впрочем, не только без груди, но и много важного", – язвили такие.

Один фолловер попросил: "Ксюша, если решила раздеться, то раздевайся! Нечего интриговать". Верные фанаты блондинки бросились на помощь.

"Вы прекрасно выглядите", "Такая вся аккуратненькая, ладненькая", "Великолепная", "Очень красивая и чувственная девушка. Шикарное фото", "Пример красивой, умной,успешной женщины", "Хороша", "Ксения, Вы невороятная", "Очень сексуальная и красивая!", "Сногсшибательная фотка", "Шик", "Прямо милашка", – осыпали они теледиву комплиментами.

Остальные коснулись личного. Ксению спрашивали и предупреждали, ей советовали:

"Новую жизнь начала?", "Все вас достанут одним вопросом о Максиме!", "Лучший подарок – классный мужчина".



Некоторые решили, что это фото Собчак поместила с тайным умыслом – "Соблазняем Богомолова". Одна дама тут же подхватила тему. "Как Вы ошибаетесь в этом господине "великом режиссере"... Увы, скользкий, очень хитрый, к сожалению ваши слова подтвердятся,что будущее вас страшит(какое это будет горькое однако разочарование", – пожалела она Ксению.

Другая упрекнула: "Какие бы закрытые наряды не носила, а внутри-то как черт сидел, так и сидит, выскочил вот – и мужа потеряла! Может, будет урок, что изменять мужу нельзя".

Ранее блондинка уже попадала в похожую ситуацию. Хотела поделиться весенним настроением, а ей в ответ наговорили гадостей.

Между тем вся эта история с называемымм любовником и слухи о ее разводе с мужем Максимом Виторганом, похоже, тяжело дались Ксении Собчак. Поклонники заявили, что она заметно сдала.

