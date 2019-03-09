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На одинокого Виторгана объявили охоту

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Официальное заявление о разводе с Ксенией Собчак возбудило интерес женщин к актеру

Публику разрывают эмоции после распада звездной семьи.

Ксению Собчак, которая вместе с супругом объявила о конце брака, буквально затравили в Сети. Максима Виторгана, напротив, многие поддерживают: сочувствующие дают советы и обнадеживают новой любовью. Россиян настолько переполняют чувства, что комментарии сыплются десятками под всеми публикациями артиста в Instagram. Особенно усердно утешают одинокого красавца дамы.

Накануне Максим поделился кадром с репетиции, однако все внимание переключилось, конечно, на его личную жизнь. Поклонницы предупредили, что на такого завидного жениха непременно откроют охоту (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

"Бог любит троицу)Настоящая любовь и женщина у Максима впереди.Очень Вам желаю счастья!", "Третий брак, что сказать. Теперь каждые вторые выходные у ребенка, потому, как надо и с детьми с первого брака проводить время. Эх, жаль, что Вы просто актер, надели бы маску и стерпели бы, ну, почему люди выбирают СЕБЯ , а не семью. Уж в третий то раз можно найти компромиссы. Жаль... с четвертой женой потом будете давать интервью и говорить: "Это точно последний раз". Публичные люди не имеют личной жизни, и всё, что там происходит, за всё вы ответственны, потому, как это является примером и разрушением иллюзий, в данном случае", "Почему кажется,что Максим гораздо более тяжело переживает ситуацию в семье", "Закрывайте комменты на пару недель. Народ раздирают эмоции", " Ну, Максим, держитесь!! Кажется на вас объявлена (теперь официально) охота... Холостые мужчины очень "раздражают" женщин..."

– высказались пользователи.

Ранее Собчак и Виторган официально заявили о разводе. Бывшая пара сделала это, чтобы прекратить бесчисленные слухи, которые множились после драки Максима с режиссером Константином Богомоловым – именно с ним Ксения все чаще открыто появляется в обществе.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Кристина ЧЕРНИКОВА
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