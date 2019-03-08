"Виторгана жаль": объявившую о разводе Собчак затравили

Поклонники актера возмущаются тем, что теледива так долго тянула с заявлением о расставании

Максим Виторган и Ксения Собчак, которые были вместе 6 лет, опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковые посты о том, что давно не живут в одном доме. Пока еще законные супруги решили расставить все точки над i, чтобы "прекратить спекуляции" на тему их отношений. Пользователи Сети же набросились на телеведущую с критикой.

"Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность",

- говорится в заявлении супругов.

Виторган и Собчак отметили, что не делят имущество и маленького сына Платона, которого воспитывают вместе "как любящие родители". Несмотря на то, что слухи о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым, ходят уже несколько месяцев, эта новость стала для поклонников шоком.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 7 Мар 2019 в 1:32 PST

Многим стало жаль, что такая красивая пара решила расстаться. Однако интернет-пользователи возмущаются, что Собчак сразу же не поставила точку в своих отношениях с Виторганом, а лишь подогревала к себе интерес общественности, используя мужа.

"Виторган не ваш мужчина. И это было ясно с самого начала", "Мне казалось, Вы были счастливы", "Максима жаль. Он очень искренний и благородный человек", "Почему сразу так не написать, Максима как только не называли за это время", "Ещё один ребёнок без отца", "Позорница! Такого мужика так бездарно *** (упустить)", "Виторган нужен был для избирательной компании", "Виторган просто обманулся, не на ту поставил", "Как же вы так не сберегли, вы же женщина и все в ваших руках", – комментируют заявление супругов подписчики телеведущей.

Впрочем, некоторые фанаты надеются, что Виторган и Собчак одумаются и возобновят отношения ради наследника.