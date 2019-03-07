"Потянуло на Богомола": Собчак задрала платье на лестнице

Молодой политик блещет не только интеллектом, но и ногами

Ксения Собчак в очередной раз заставила всех говорить о себе. На своей страничке в соцсети эпатажная теледива и молодой политик по совместительству выложила достаточно провокационную фотографию.

"Потянуло на Пастель)))", -

подписала Ксения снимок, где она сидит прямо на ступенях лестницы, выставив на обозрение скрещенные ножки.

На Собчак немедленно обрушилась волна критики: "Похоже, и на пОстель тоже, судя по обнаженной ножке", "Щука распушила хвост думая что она русалка", "Потянуло на Богомола ", "Зааметь, сама нашла свое место на грязной лестнице у плинтуса", "Собчачке не помогут даже эти фото в раскорячку", "ну хорошо показала кривенькие и тощенькие ножки!А задницу то зачем!!??", "Скорее всего потянуло на панель", "Лучше бы вас потянуло на благие дела,Пастель подождет!"

Впрочем, многие поклонники телезвезды пришли в восторг от ее пикантного фото и не поскупились на добрые слова: "Платье шикарное)", "Умная , красивая -тяжело ..." "Шикарно. На мраморной лестнице и в платье", "Какая потрясающая женщина", "Очень красиво! Как картина! И потрясающие ноги, конечно", "Красивая и хрупкая сильная и мудрая замечательная", "Красотка", "Шикарные ноги и Ксения шикарна в этом цвете", "Бомба", "Ксения,как всегда роскошна!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

"Ксения, у вас отличный вкус!!! Умеете себя преподнести!", – написал один из комментаторов, и с ним трудно не согласиться.

