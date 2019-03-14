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Виторган ввязался в новую ссору Собчак

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Актер решил напомнить о себе

Для этого Максим Виторган выбрал незамысловатый способ. Он включился в разборки между женой – Ксенией Собчак – и лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Супруг теледивы блеснул собственным поэтическим талантом под строгим фото в Instagram.  

"Все вокруг рифмуют строчки: меряют мэра, письки, положение в мире... Ставят в стихах и отношениях точки, уничтожают врагов через запятую в сортире. Я один живу... в прозе", 

сообщил актер. Но на этом не остановился, а объяснил личные приоритеты:

"Радости – простые, масштабы скромны и качу тихонечко в своем легком возе запас рифм на случай войны".  

Только вот вряд ли Максим дождется чего-то подобного, если не примет срочных мер – не устроит вокруг себя очередной громкий скандал. Возможностей для этого предостаточно. В частности, он может попытаться отнять у Ксении их сына или прибрать к рукам что-то из имущества, нажитого в браке со светской львицей, или, наконец, поделиться пикантными деталями их семейной жизни. 

Фанаты по-разному отнеслись к новому посту артиста. Одни хвалили и поддерживали его, другие ругали и наставляли. "Не в бровь, а в глаз", "Сильно", "Тонко", "Вы вызываете уважение и восторг, в том мире и кругах, где вы бываете, так сохранять лицо и уважение к себе – это дорого стоит!", "Вам-то это зачем?", "Нужно быть верным самому себе, и плевать, кого и как "трясет и содрагает" там на заднем плане. Удачи Вам и любви!", "Пожалуйста, не уподобляйтесь", – прокомментировали фолловеры.

Собчак окончательно рассталась с Виторганом совсем недавно, а о брошенном муже уже почти забыли. Между тем сама теледива живет, будто ничего не случилось. Она по-прежнему не только возбуждает пользователей Сети откровенными образами, но и о деле не забывает – привлекает внимание к своим новым проектам.

Накануне блондинка в шоколаде не отказала себе в удовольствии вызвать на словесный поединок известного стихоплета, который с присущей ему одному специфической иронией коснулся темы о разводе теледивы и ее якобы романе с известным режиссером.

Собчак посоветовала Шнурову вместо комментирования желтой прессы заняться песнями. А также назвала лидера "Ленинграда" трусом из-за того, что тот не хочет встретиться с нею лично, дабы расставить все точки над i, а лишь отделывается очередным потоком рифм, передает сайт "Комсомольская правда". При этом дамочка не удержалась и от крепкого словца.  

Музыкант отказался от состязания. "Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню", – сообщил он. А позже еще и с некоторой ехидцей добавил: "Живи, как знаешь, ври всем и юли ты, пусть у тебя не будет целлюлита". 

На прошлой неделе Собчак и Виторган сообщили, что давно не живут вместе. Но маленького сына и имущество не делят. За что женщину тут же разнесли в Сети.  

Ранее в одном из интервью Ксения заявила, что в ее отношениях с мужем наступил тяжелый период. Максим же отметил, что его близкие не посещают "желтых" шоу, тем самым исключив Собчак из числа близких людей, напоминает URA.RU.

Теледиву заподозрили в измене еще в конце прошлого года. И с той самой поры слухи о ее разводе с супругом витали в воздухе...

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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