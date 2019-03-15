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Любовник Собчак красиво снял секс бывшей жены

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер показал, что неравнодушен к экс-супруге

На премьеру своего нового киносериала "Содержанки", который уже наделал много шума в Москве, Константин Богомолов прибыл не один. Его сопровождала бывшая жена, которую он снимал в фильме. И не только ее. Одну из ролей сыграла в ленте Ксения Собчак. Особенный интерес у зрителей вызвало и участие в проекте светской львицы, которую давно приписали режиссеру в любовницы, и то, как были показаны откровенные эпизоды.

Развод не отразился на творческих и человеческих отношениях режиссера и актрисы. А сцены секса героини Мороз Богомолов снял так красиво, что было явно видно: Дарья ему далеко не чужая, сообщают "Дни.ру".

В тот вечер, говоря о фильме, не позабыл Константин Богомолов и о Ксении Собчак. Он рассказал о способностях теледивы, не скупясь на горячие комплименты. Какими только лестными эпитетами он ее не наградил!

"Она прекрасная... органичная, естественная и легкая",

– живописал режиссер таланты "блондинки в шоколаде".

При этом речь шла исключительно об артистических способностях дамочки. Ничего лишнего – к примеру, о ее горячо обсуждаемом разрыве с мужем и вызвавшей громкий скандал драке – так называемый возлюбленный теледивы себе не позволил.

Собчак на премьеру в родном городе заявилась тайком. Она прокралась по черному ходу в дальнюю ложу и сидела там тихо, как мышка, чувствующая кошку. Наверное, потому, что в свете большого интереса к ее личной жизни, в которой сейчас не все в порядке – общественность широко обсуждает предстоящий развод блондинки с актером Максимом Виторганом, ей не хотелось лишний раз привлекать внимание сплетников и любопытных к своей персоне.

Однако, как видно из постов Ксении в соцсети, она продолжает вести активную светскую жизнь. И в удовольствиях себе не отказывает. Новое фото, которое журналистка поместила в Instagram, как нельзя лучше доказывает, что дамочка отнюдь не скучает. На снимке она, одетая в длинное платье с широкой юбкой, направляется в любимое кафе.

"Красивая", "Отличный образ", "Круто", "Мило", "Супер, Ксюша", "Прелестна", "Интересное сочетание. Вам идет", – восхитились фанаты видом любимицы.  

Не дремали и злопыхатели. Они гневно обрушились на теледиву, не подбирая слов:

"Ксения, отчего счастлива сегодня? От того, что стала "самкой богомола"? Или от того, что потеряла подруг? Или от того, что ребенок будет расти в неполной семье? Но ведь не это главное – главное, что довольна собой, и не важно, как это достигнуто, вот про таких и говорят "сделала гадость и на сердце радость", хотя о чем это? Вы ж всегда "честны", "искренни", "верны", правильно, про тебя Сергей написал как есть, наконец-то Максим снял розовые очки в отношении тебя", "Ксюшу... в стойло!", "Баба-Яга!"

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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