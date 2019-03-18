"Распушила хвост": Собчак засветилась с новым мужчиной

Телеведущая вовсю наслаждается свободой

Ксения Собчак после заявления о расставании с Максимом Виторганом расслабилась еще больше. Она открыто фигурирует на глазах изумленной публики в обществе представителей сильного пола. На одном из фото, которые опубликованы в ее Instagram, светская львица показалась с мужчиной, но не с режиссером Константином Богомоловым, которого многие называют ее любовником, а с другим.

"Эта неделя была богатой на яркие события, но самым запоминающимся стал показ... в родном Петербурге",

– поделилась теледива впечатлениями. И отметила, давая понять, кто это с нею на снимке:

"Познакомилась и вдохновилась творчеством Найалла Слоана".



Фанаты налетели на страницу Собчак, как мухи на мед. Причем их заинтересовали оба кадра – и тот, где "блондинка в шоколаде" красуется одна, кокетливо выставив голую ножку из выреза длинного платья, и тот, на котором она доверчиво прижимается к улыбающемуся брюнету.

В комментариях поклонники горячо обсуждают увиденное, не стесняясь в выражениях.

"Ну все, вырвалась от Макса и забот семейных... Теперь главное – крылья расправить и хвост распушить", "Кошка, которая гуляет сама по себе", "Ксения, Вы так склонились к нему, как голодная к пельменям", "Лошадь блудливая!", "Влюблена в себя...", "Раздвинув ноги – это круто", "Коленка напугала... выглядит как морда шарпея", "Всегда рот раскрыт, зубы наружу", "Такие коленки нужно прятать", "Вся жизнь – тусовка",

– съязвили злопыхатели и о виде дамочки, и о ее поведении. При этом немало нашлось и тех, кто восхитился и деловыми качествами, и внешностью Собчак:

"Классно, и главное – честно... сама прошла, и подруги все прошли...", "Вот это красотка", "Ты крутая!", "Просто кайф", "Красивый наряд... вкус отличный", "Классно выглядите", "Лицо сияет... такая счастливая...", "То, что нужно", "Мило", "Симпатично", "Шикарная!.. Просто, восхитительная!..", "Очень хороша", "Сексуальное фото", "Роскошная".

Посудачили и о личной жизни светской львицы. "Ксения, прекрасно выглядишь... жаль только, что Максим от Вас ушел, его можно понять, ему сейчас нелегко, какая была красивая гармоничная пара", "Увидела Богомолова... ужасный... Виторган – красавец в сравнении с ним", – написали некоторые.

Остальные напомнили об утрате тех дней, о которых "блондинка в шоколаде" сообщила с таким восторгом. Они упрекнули: "Вся страна скорбит по прекрасной Началовой", "Эта неделя унесла жизнь Юлии , остальное не имеет значения... какая вы дура, сегодня можно было бы просто без постов обойтись и помолчать". Только Ксюше и горя нет...