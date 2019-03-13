Весеннее обострение: Собчак взбесила Кудрявцеву

Ведущая призналась, что находится в ужасном настроении

Кудрявцева откровенно поделилась с подписчиками в социальных сетях своими переживаниями. Она заявила, что находится в плохом настроении и вот-вот сорвется.

"Настроение с кем-то поругаться", – пишет ведущая.

Подписчицы сразу поспешили поделится своим мнением на этот счет. Некоторые думают, что причиной всему сложности в уходе за ребенком – у звезды и хоккеиста Игоря Макарова в августе родилась дочь.

"Мне год после родов хотелось не ругаться, а убивать!" - поделилась подписчица.

Другие комментаторы пишут, что заметили такое состояние и у себя, а виной всему ретроградный Меркурий, авитаминоз, весеннее обострение и Великий пост.

Однако часть подписчиков уверена – все дело в недавней съемке с Ксенией Собчак. Именно после интервью с ней Лера Кудрявцева себя так почувствовала, зарядившись от нее отрицательной энергией.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 12 Мар 2019 в 1:55 PDT

"Это после съемки передачи, где гостьей была Собчак? Настроила негативом, даже уравновешенную Лерочку", – предполагают пользователи.

Подписчицы дали Кудрявцевой несколько советов, которые помогут справиться с таким состоянием: есть любимый шоколад, наорать на батон (это поможет сбросить отрицательную энергию), не созваниваться с близкими в такие моменты, чтобы не поругаться.

Ранее эксперты рассказали, как бороться с весенним авитаминозом.