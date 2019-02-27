Как пережить начало весны: 5 советов по питанию

Названы главные средства в борьбе с авитаминозом

Основная проблема, с которой сталкивается организм при переходе из зимы в весну – это нехватка витаминов. Врач-диетолог Олег Ирышкин дал несколько полезных рекомендаций сайту МедикФорум.



Во-первых, рацион должен быть полноценным. Различные овощи и фрукты, растительные масла и белки – разнообразие продуктов является главным условием для профилактики авитаминоза в начале весны.

Во-вторых, нужно восполнять витамин D. Он может самостоятельно вырабатываться в организме, но только при достаточном солнечном свете. Россиянам лучше помочь своему телу в это время года и получать витамин с пищей: семгой, селедкой, печенью трески.

В-третьих, не стоит забывать про витамин С. Специалист уверяет, что он обязательно должен поступать в организм. Этим элементом богаты цитрусовые, болгарский перец и капуста.

В-четвертых, при приготовлении растительных продуктов лучше их не разваривать. Например, овощи или пасту лучше варить до состояния al dente, то есть они должны оставаться слегка твердыми внутри. Так сохраняется больше витаминов и минералов.

В-пятых, стоит отдавать предпочтение грубым крупам: грече, полбе, киноа, дробленому овсу. Крупы насыщены витаминами группы В, необходимыми для поддержания здоровья нервной системы и мозга. Достаточное количество этих витаминов обеспечивает защиту от стрессов и бессонницы, которые одолевают людей в начале весны.