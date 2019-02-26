Бьет редко и метко: первые симптомы рака сердца

Ученые выяснили, как определить страшную болезнь

Специалисты Центра сердечно-сосудистых заболеваний Мичиганского университета утверждают, что 75% всех новообразований в сердце являются доброкачественными, но встречаются и злокачественные опухоли. Кардиологи установили первые признаки этого смертельного заболевания.



Рак сердца встречается хирургам всего раз за карьеру, а иногда специалисты и вовсе с ним не сталкиваются. Так как всего 1 человек из 100 тыс. узнают о таком диагнозе ежегодно.

"Такое заболевание, скорее всего, грозит людям с пороком развития, обусловленным генетическими факторами", – пояснили специалисты.

Кардиологи считают, что это связано с тем, что главный человеческий орган состоит из соединительной ткани, где почти не встречаются злокачественные новообразования. Чаще всего рак поражает эпителиальную ткань, которая выстилает грудь, простату, поджелудочную железу, желудок, пищевод.

Побороть такой вид онкологии можно с помощью операции или химиотерапии, но результат зависит от стадии запущенности болезни.

Врачи выяснили: один из главных и самых распространенных симптомов рака сердца – сильная "запредельная" усталость, которую человек вдруг начинает испытывать, выполняя свои обычные дела.