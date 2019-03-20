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"Пошла в разнос": Собчак развлекается с мужчинами

Ксения Собчак. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Телеведущую увидели с двумя представителями сильного пола

Ксения Собчак, сделав заявление о расставании с мужем Максимом Виторганом, похоже, пустилась во все тяжкие. Она без стеснения выпытала у известного видеоблогера Амирана Сардарова его интимные тайны, а позже отправилась на светское мероприятие с режиссером Константином Богомоловым, которого многие давно считают ее любовником.

"Друзья, не переживайте, все по плану. #ОсторожноСобчак теперь будет выходить по средам",

– сообщила "блондинка в шоколаде" в Instagram о раскрепощенной беседе с героем ее YouTube-шоу. И поместила короткое видео нескольких эпизодов.

Многие пользователи соцсети были шокированы. На страницу теледивы посыпались крайне нелестные комментарии. Взбешенные фолловеры не подбирая выражений:

"Баба пошла в разнос! Хорошо запомнила сказку о Шапокляк – "хорошими делами прославиться нельзя" , "Не Собчак, а одна пошлость", "Боже, какое уродство – и внутреннее, и внешнее, – какая пошлятина! Больше взять-то нечем! Старуха, а все лезет на люди со своим хамством!", "Разговоры по секс, феминизм, члены, скоро порно снимать начнет. Да, госпожа Собчак удивляете",  "Лицо России... страшно!", "Куда мир катится", "Дурдом 2 перешел от выборов в президенты в дурдом 3", "Так и хочется спросить: "Собчак, ты, когда умываешься, рот полощешь? Нужно, да с белизной", "Это какой-то ужас, если честно... И не смешно, зачем пропагандировать такое", "Почему нельзя снять что-то доброе, ценное, искреннее?","да, Собчак опускается все ниже и ниже! Огорчуха! Нежданчик! И выглядеть стала намного хуже! (уважение и восторг теряется, пропадает...)", "Ваша культура, воспитание, женственность?!", "Полная бредятина, и это диалог феминистки?", "Не буду смотреть это извращение", "Какая чушь!".  

Но Ксении и горя мало. Она хорошо провела время в Большом театре, где проходила вторая международная музыкальная премия BraVo в области классической музыки. Елена Север и Игорь Верник вели церемонию, на сцену, чтобы вручать и получать награды, поднимались люди, которые двигают вперед культуру. Были там и особые гости – голливудские звезды Джон Траволта и Хелен Миррен, отмечает "КП".

Только публика больше следила не за ними и за ходом мероприятия, а за Собчак, которая  пришла в компании Богомолова. И если раньше лишь ходили слухи, что у этих двоих роман, а доказательств не было, то после того как муж теледивы врезал режиссеру, в ее неверности уже почти никто не сомневался, напротив, решили, что Константин и есть новый возлюбленный Ксении, и парочка стала открыто появляться на глазах у публики. До этого их видели мельком то в Париже, то в одном из московских кафе.

Не так давно "блондинка в шоколаде" также показалась с мужчиной, но не с так газываемым любовником, а с другим. Мало того, она еще и доверчиво прижалась к улыбающемуся брюнету.

Может, фолловеры и правы, утверждая, что дамочка "распушила хвост" и "пошла в разнос", как знать... 

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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