Собчак раскрыла подноготную расставания с Виторганом

Пара не смогла сохранить любовь из-за постоянных претензий друг к другу

Ксения Собчак, наконец-то, рассказала общественности, что стало причиной расставания с Максимом Виторганом.

В программе "Секрет на миллион" Ксения сообщила, что брак убили недосказанность и частые претензии друг к другу. При этом она добавила, что в разладе семьи виноваты оба, передает Starhit.

"Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное",

– сказала Собчак.

Ксению спросили и о романе с режиссером Константином Богомоловым, который приписывают ей СМИ. Собчак призналась, что не считает себя влюбчивой и ей очень сложно встретить близкого человека, но четкий ответ на вопрос она так и не дала.

Несмотря на развод, Ксения осталась с Максимом в хороших отношениях. При этом телеведущая благодарна бывшему мужу за то, что позволил ей дать сыну двойную фамилию.

"Я благодарна Максиму, что он разрешил дать нашему сыну двойную фамилию. Платон нас проклянет, когда будет подписывать тетради, но для меня было важно, чтобы сохранилась фамилия", – добавила она.

Максим и Ксения были вместе 6 лет, а сейчас находятся в состоянии развода. Виторган и Собчак отметили, что не делят имущество и маленького сына Платона, которого воспитывают вместе "как любящие родители". Слухи о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым ходят уже несколько месяцев, недавно пару видели вместе в аэропорту.