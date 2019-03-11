Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Виторган пожаловался на жизнь после ухода Собчак

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Актеры признался, что все силы отдает театру

Пока все обсуждают официальное заявление Виторгана и Собчак о разводе, актер жалуется подписчикам на загруженный график репетиций.

В своем Instagram он опубликовал новое фото и рассказал, как теперь проходят его дни. По словам Максима, он спит всего по насколько часов в день, а все остальное время в его голове витает множество мыслей.

"Впереди три дня репетиций на сцене, когда должна быть завершена вся, так сказать, постановочная работа. Спишь урывками по полтора-два часа между бьющимися в голове мыслями. Переключиться невозможно. А отстраняться надо, чтобы глаз не замыливался.... Мощнейший прессинг. И вот потом будешь вспоминать это время, как счастливое." – подписал Виторган.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Подписчики связывают состояние актера не только с предстоящей премьерой, но и с возможным разводом. Пользователи заметили, что Виторган похудел и выглядит очень грустным.

 "Максим, успехов вам и сил! Глаз потухший.!, "Это плачь!?, или мольба…", "Измученное лицо,видно что переживает", "Может вам грустно, что вы расстались с Ксенией, а я рада, может вам лучше и чище без нее будет, вы из такой семьи..." – пишут фанаты.  

Максим и Ксения были вместе 6 лет, а сейчас находятся в состоянии развода. Виторган и Собчак отметили, что не делят имущество и маленького сына Платона, которого воспитывают вместе "как любящие родители". Слухи о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым ходят уже несколько месяцев, недавно пару видели вместе в аэропорту. 

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

Трагедия унесла жизни 157 человек

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей