Виторган пожаловался на жизнь после ухода Собчак

Актеры признался, что все силы отдает театру

Пока все обсуждают официальное заявление Виторгана и Собчак о разводе, актер жалуется подписчикам на загруженный график репетиций.



В своем Instagram он опубликовал новое фото и рассказал, как теперь проходят его дни. По словам Максима, он спит всего по насколько часов в день, а все остальное время в его голове витает множество мыслей.

"Впереди три дня репетиций на сцене, когда должна быть завершена вся, так сказать, постановочная работа. Спишь урывками по полтора-два часа между бьющимися в голове мыслями. Переключиться невозможно. А отстраняться надо, чтобы глаз не замыливался.... Мощнейший прессинг. И вот потом будешь вспоминать это время, как счастливое." – подписал Виторган.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 10 Мар 2019 в 11:44 PDT

Подписчики связывают состояние актера не только с предстоящей премьерой, но и с возможным разводом. Пользователи заметили, что Виторган похудел и выглядит очень грустным.

"Максим, успехов вам и сил! Глаз потухший.!, "Это плачь!?, или мольба…", "Измученное лицо,видно что переживает", "Может вам грустно, что вы расстались с Ксенией, а я рада, может вам лучше и чище без нее будет, вы из такой семьи..." – пишут фанаты.



Максим и Ксения были вместе 6 лет, а сейчас находятся в состоянии развода. Виторган и Собчак отметили, что не делят имущество и маленького сына Платона, которого воспитывают вместе "как любящие родители". Слухи о романе Собчак с режиссером Константином Богомоловым ходят уже несколько месяцев, недавно пару видели вместе в аэропорту.