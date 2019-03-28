Сексуальная Каменских довела до мурашек

Артистка снялась в откровенном видео

Анастасия Каменских часто радует фанатов кадрами, на которых выглядит так соблазнительно, что они теряют головы. На этот раз красотка заинтриговала пользователей Instagram жарким роликом.

В резко сменяющихся кадрах певица снята в красном платье с головокружительным декольте. Она то лежит, подняв голую ногу, то, закрыв глаза, медленно проводит руками по лицу, то чувственно гладит свои обнаженные прелести.

Затем на черном фоне возникает дата. Что-то будет завтра, будто многообещающе предупредила Настя, возможно, анонсируя выход своей новой работы, запланированный на этот день. Видео она сопроводила несколькими словами:

"This Friday.. Ready? (В эту пятницу .. Готов?)"

Преданные фанаты замерли в сладостном предвкушении. А до того как наступит вожделенный момент, они делились впечатлениями, просили и выражали надежды.



"Сексуальная Настюша", Мурашки "Ты красотка", "Аа...Настя, клас. Так люблю твои песни... но возвращайся в дуэт "Потап и Настя", нам тебя не хватает!", "Ждем!" ,

– горячо признались они любимице.

Нашлись и такие, кому сильно не понравилась новая публикация. Отметив, что Каменских начала оголяться слишком часто, они обругали ее за пошлый вид и возмутились:

"Она что, постоянно хочет, не могу понять?, Очередные попа, нога, рука", "Каменских хочет быть сексуальной, но переигрывает. Уже противно, будет очередная "попа", "Снова ж.. покажет".

Ранее певица выложила в соцсети свое изображение на картине. "Love this portrait ( Люблю этот портрет)", – сообщила она. И там красотка предстала тоже в провокационном виде.

В последнее время украинская артистка не раз блистала оголенными прелестями. Не так давно она показалась в наряде с открытой почти до ягодиц спиной и низким вырезом на груди. И в тот раз не всем это пришлось по вкусу.

До этого красотка явилась на глаза в белом боди, плотно облегающем ее аппетитные формы и выгодно подчеркнувшем ее ноги, что вызвало у подписчиков бурные эмоции страсти. А еще раньше снялась полностью обнаженной, слегка прикрывшись.