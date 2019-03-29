"Вырождение": Собчак вывалила язык

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Ксения Собчак путешествует по Катару. Она наслаждается пейзажами и без устали позирует перед камерой. Очередной кадр, снятый там, появился в соцсети.
На новом фото светская львица изображена не одна, а с двумя приятельницами. У двух красоток отталкивающее выражение лиц и высунуты языки. При этом "блондинка в шоколаде" еще и демонстрирует, будто облизывает подружку. Кадр подписан по-английски:
"Qatar nights with @ulyana_sergeenko_moscow and @natasupernova".
В переводе это означает "Катарские ночи с Юлианой Сергиенко и Натальей Водяновой".
Фолловеры не остались равнодушны. В Сети забурлило. Не все комментаторы были корректны. Многие не сдержали негативных эмоций:
"Ужас! Вырождение! Противно!", "Ну и мерзкие кривляки", "С кем поведешься... Даже Водянова испортилась", "Лошади","Какая гадость! Мерзкие до отвращения" , "Зачем делать себя еще страшнее", "Дуры".
Нашлись и защитники. "Как работают, так и отдыхают заслуженно", "Молодцы девочки!" – написали, видимо, горячие, поклонницы Собчак.
После расставания с мужем – актером Максимом Виторганом – Ксения Собчак ведет прежний богемный образ жизни. И развлекается на полную катушку. А фото, показывающие, где она побывала и с кем, привычно размещает в Instagram, наверное, чтобы подписчики видели, как ей хорошо.
Не так давно "блондинка в шоколаде" танцевала с режиссером Константином Богомоловым, которого все давно считают ее любовником. Да и сам он подтвердил особое отношение к Ксении, признавшись ей в своих чувствах.
Ранее засветилась с двумя мужчинами сразу. Да еще и у однного из них выпытала интимные тайны. Похоже, вовсю наслаждается свободой в компании представителей сильного пола.
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