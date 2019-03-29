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"Вырождение": Собчак вывалила язык

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Новая выходка телеведущей не показалась смешной

Ксения Собчак путешествует по Катару. Она наслаждается пейзажами и без устали позирует перед камерой. Очередной кадр, снятый там, появился в соцсети.

На новом фото светская львица изображена не одна, а с двумя приятельницами. У двух красоток отталкивающее выражение лиц и высунуты языки. При этом "блондинка в шоколаде" еще и демонстрирует, будто облизывает подружку. Кадр подписан по-английски:

"Qatar nights with @ulyana_sergeenko_moscow and @natasupernova".  

В переводе это означает "Катарские ночи с Юлианой Сергиенко и Натальей Водяновой".

Фолловеры не остались равнодушны. В Сети забурлило. Не все комментаторы были корректны. Многие не сдержали негативных эмоций:

"Ужас! Вырождение! Противно!", "Ну и мерзкие кривляки", "С кем поведешься... Даже Водянова испортилась",  "Лошади","Какая гадость! Мерзкие до отвращения" , "Зачем делать себя еще страшнее", "Дуры".

Нашлись и защитники. "Как работают, так и отдыхают заслуженно", "Молодцы девочки!"  – написали, видимо, горячие, поклонницы Собчак.

После расставания с мужем – актером Максимом Виторганом – Ксения Собчак ведет прежний богемный образ жизни. И развлекается на полную катушку. А фото, показывающие, где она побывала и с кем, привычно размещает в Instagram, наверное, чтобы подписчики видели, как ей хорошо.

Не так давно "блондинка в шоколаде" танцевала с режиссером Константином Богомоловым, которого все давно считают ее любовником. Да и сам он подтвердил особое отношение к Ксении, признавшись ей в своих чувствах.

Ранее засветилась с двумя мужчинами сразу. Да еще и у однного из них выпытала интимные тайны. Похоже, вовсю наслаждается свободой в компании представителей сильного пола.  

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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