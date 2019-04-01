Телеведущая снялась у забавной скульптуры

Ксения Собчак не отказывает себе в удовольствии и отдохнуть хорошо, и показать фанатам, где была и что делала. Новое фото "блондинки в шоколаде" поразило воображение ее поклонников.

На нем светская львица изображена в закрытой одежде и головном уборе в виде чалмы. Позирует она, прислонившись к изображению... большого пальца.

В Сети разгорелся горячий спор о том, что бы это значило. Нашлись те, кто решил, что это совсем не палец.

"Похож этот палец на что-то другое", "Это же фаллос...", "Странно, она обычно к другому органу липнет", "Я думала, это ч... бронзовый", "Фух... показалось", "Фаллический символ вижу. Колдую на самку богомола",

– терялись такие в догадках. Другие, напротив, узнали скульптуру: "Этот палец стоял в Париже в прошлом году", "На площади Жоржа Помпиду", "Кочующий палец?", "Переходящий", "Супер, это ведь новая скульптура? Год назад ее не было".

Остальные поделились впечатлениями с иронией. "А он точно не средний?", "Вот откуда настоящий золотой дождь", "Пальцем в небо... в алмазах... к тому же пальчик сзади", "Прикольно", "Сливаетесь", "Опять опора на стену. Что с Вами?", "Все гуляешь, ханума", "Стильно", "У кого-то золотые руки. Без пальца...", "Надеюсь, он из золота...", "Только этого Вам и не хватало пальцем",– отметили они.

Иные рассуждали и советовали: "Когда палец указывает в небо, только дурак смотрит на палец", "Смотри, чтоб не обвели вокруг". Некоторые похвалили Ксению, кто-то обругал. "Ха, классная скульптура!", "Ух ты", "Круто", "Судьба, о!", "И это все о ней! Наконец-то, нашла свой образ", "Ужасно неэстетично", – прокомментировали такие.

Остальные высказались о личной жизни Собчак. После замечания "Максим уж точно не потеряется", некто in_rhyme написал: "Ни мужа, ни детей... так вышло, что одна. Проходят дни, но перспектив не видно. Не может абы с кем – перед собой честна, но абы с кем была – вот... что обидно! И времени теперь на одиночество довольно. Любимая когда-то, а теперь ничья. И что мне до нее, но почему-то больно... Ведь среди "абы с кем" когда-то был и я".

А irina_sveridova_25 предположила, что "Собчак надо выдать замуж за араба может, человека он из нее сделает".

Сама же теледива оставила под кадром лишь два слова: "Пальцем в небо".

Недавно Ксения Собчак отправилась в Катар. Как видно по снимкам, которые появляются на ее странице в соцсети, "блондинка в шоколаде" не скучает. Она рассматривает в далекой стране достопримечательности и вовсю развлекается с подругами.