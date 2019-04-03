"За гранью": Собчак надела прозрачное платье

Телеведущая показала странное и откровенное фото

Ксения Собчак может удивлять, что доказывала не раз. Особенно часто она делает это в соцсетях, размещая разные провокационные кадры из собственной жизни. На новом она изображена в длинном платье туфлях на высоких шпильках.

"Блондинка в шоколаде" позировала в темной комнате, сидя на стуле с цепью в руках. Бьющие сбоку лучи освещали голые части ее тела, выступающие из-под прозрачного наряда. Светская львица о чем-то задумалась.

Под фото теледива написала длинную речь. "Думаю, никто, кроме лисы, не поймет, как я могу оказать услугу "страпон", не зная, что это такое. Объяснить такое сложно, тут можно только приводить аналогии...", – начала она повествование.

Фанатов пост буквально шокировал. Причем большинство из них поразил как раз текст. Возмущению не было предела:

"За гранью, пожалуй, отпишусь от Вас", "Столько школьников Вас читают здесь, а Вы такую пошлятину выкладываете! И не стыдно? Какую молодежь в стране мы воспитаем,с такими постами?","Ну хватит уже... Что ты уже в грязь впадаешь, ради чего, не понятно", "Ксюша, а ты случайно не надоела всем?", "Молодец, Ксения! Не разочаровываете! Как были дамой недалекого ума, так ею и остались. P.S.: прошу наглость и изворотливость с умом не путать!", "Своих мыслей – ноль. Копирование чужих – это потолок", "Зачем поносить так... сохрани душу в чистоте", "Свиная везде найдет грязь".



Некоторые откровенно высмеивали написанное Ксенией. "Грибы почем были, или сами собирали?, "Вот это Вы завернули на сон грядущий", "(Президента) похоже теряем", "Ксюха! Не пугай обычных людей!", "Не быть тебе ни президенткой, ни даже буфетчицей", – отметили такие.

Другие упрекали: "Ксения, что за психоделика?", "Вы взрослая девочка... Хватит эпатировать публику. Пора повзрослеть дитя дитем, а в президенты хотела...", "Простите, но стали всей этой ерундой напоминать Сябитову, наверное, нечем больше удивлять!", "Ад какой-то в голове у Вас", "Уже не знает, как к себе внимание привлечь", "Весеннее обострение", "Ссадосмазо на ночь было".

Самые преданные продолжали привычно хвалить. "Красивая", "Ночная фея", "Изящная, невесомая, прекрасная!", "В манере подбирать наряды вопросов не возникает, все безупречно и со вкусом"., "Самая умная из красивых! Обожаю!", "Вот это высший пилотаж!", – не поскупились такие на комплименты.

Двое заметили наряд светской львицы. "А мне просто фото нравится", "Платье обалдеть!", "Шикарное", – восхитились они.

Нашлись и те, кто коснулся личной жизни теледивы. Они сделали неутешительные выводы: "Бедный Виторган", "Поэтому муж-то сбежал".

О непростых отношениях в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана говорят давно. Наконец, сами супруги прояснили ситуацию, заявив о расставании.

После этого "блондинка в шоколаде" объяснила причины разлада и окончательно расслабилась. Она путешествует и вольно обращается с подругами, чувственно танцует с так называемым любовником, который успел разочароваться в ней, "пошла в разнос" ит в целом наслаждается свободой вовсю...