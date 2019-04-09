"Гадость опять сделала?": Собчак затравили за счастье

Телеведущая поделилась радостью, но ее не поддержали

Ксения Собчак опубликовала в соцсети новое фото. На нем она позирует в весеннем наряде с радостной улыбкой на лице.

"Очень-очень счастливый день сегодня",

– сообщила под кадром "блондинка в шоколаде". И добавила интригующий хештег #чтотобудет.

Фолловеры отреагировали мгновенно, но по-разному. Одни тут же заподозрили неладное ("Уже страшно", "Значит, кому-то гадость от Собчак прилетит") и обругали светскую львицу:

"Гадость опять сделала?", "Во тебя колбасит!", "Конечно... людей поопускала и довольная как слон", "У тебя он каждый день счастливый, наплюешь в душу людям, желчь изольешь – и сразу на душе хорошо становится", "Состарилась", "Какая же ты жалкая", "Идет и напевает песенку старухи Шапокляк.Та-то хоть мультяшка, а тут ходячие помои во плоти. СобЧуха, ты отстой".

Первым из тех, кто восхитился видом Собчак, был не кто иной, как режиссер Константин Богомолов, которого многие считают ее любовником и виновником разлада в ее семье. "Самая крутая", – написал он.



На его слова фолловеры тоже ответили эмоционально, и снова не в пользу Ксении:

"Благодарна Вам, @konbog75, что очистили фамилию Виторганов от этой женщины и, надеюсь, навсегда!", "Не хочется теперь смотреть Ваши спектакли", "За Дарью Мороз счастлива вдвойне! Эта женщина должна быть счастливой, освободили ей путь для счастья! Какая прелесть".

Преданные поклонники, которым фото понравилось, привычно хвалили блондинку. "У Ксении прекрасное чувство стиля", "Прекрасный вкус", "Красивая! Впрочем, как все счастливые люди", "Костюмчик хорошо сидит", "Наряд бесподобен", "Очень сладкая, стильная, потрясающая", – отметили такие.

Не забыли фанаты и о личной жизни Ксении. "А Вы что, действительно расстались с Максимом? И что, прямо официально разведены? Не могу в это поверить... Вы улыбаетесь и счастливы расставанию? Как-то мне жалко Вас, Ксения, Вы, видимо, не умеете отвечать любовью на любовь... Вы, увы, видимо, не способны это оценить, в силу своего характера, очень жаль малыша, который в 2 годика уже в семье, где, как говорил Ваш любовник, нет любви, надеюсь, что это неправда с разводом и вы будете вместе @xenia_sobchak нельзя так разбрасываться любящими людьми, главное – чтобы это не отразилось впоследствии на Ваших отношениях с Сыном, поймет ли он Вас, Ксения, или презрит", "Вы, Ксения, – мое разочарование, была о Вас намного лучшего мнения, а Вы оказались банальной изменницей своему мужу и сыну", "Бросит 100% режиссерик... Не в его вкусе, если глобально. Просто прикольно побыть с такой", – высказались они.



Некоторые припомнили блондинке и минувшую историю. "Посмотрела интервью с Волочковой полностью... ну ты, Ксюша, и свинья... не знаю, какие найти слова, чтобы до тебя дошло, что этим ты себя позоришь, а не ее", "Вы действительно думаете, что, публично унижая других, подчеркивая голосом и интонацией недостатки другого человека, Вы выглядите лучше и демонстрируете свой ум? Наверно, в Вас засела боль, когда Вас травили за Ваши недостатки... и теперь не упускаете возможности опустить другого", – отметили такие.

Собчак не ответила ни на колкости, ни на вопросы. И вряд ли ее задели нелестные слова подписчиков...