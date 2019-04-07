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"Женщина в разводе": Собчак ушла в полный отрыв

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая в очередной раз доказала, что у нее отличное чувство юмора

Ксения Собчак известна тем, что может с легкостью посмеяться над собой. Так, медиадива опубликовала в Instagram ролик, в котором продемонстрировала свои танцевальные навыки. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди ее подписчиков.

"Вчера у меня был свой Симачев-бар)))) на выезде)))) @ssvetlakov , ты восстановил мою любимую программу на телеке, было весело!!",

подписала забавный ролик Собчак.

Любопытно, что для передачи "Слава богу, ты пришел", в которой очевидно снялась звезда, она примера необычный для себя образ – надела кудрявый огромный парик и блестящие серебристые штаны. Поклонники пришли в восторг от самоиронии Собчак.

"Извините, вас Волочкова покусала?", "Это мой президент!", "Женщина в разводе", "О боги еще про Волочкову что-то говорит, а сама танцевать не умеет", "Это выглядело органично, остроумно, уместно и смешно", "Ксения, правильно, живите для себя и по полной", "Сразу видно развелась Собчак и вернулась в прежний сумасшедший образ жизни", "Не бояться поржать над собой – чувство, которым можно позавидовать другим", "Потрясающая женщина", "Показалось Пугачева", "Ощущение, что Собчак на грани нервного срыва", – комментируют видео подписчики Собчак.

Впрочем, многие фолловеры не оценили танец телеведущей. По их мнению, человек, рожденный в интеллигентной семье, не может себя так вести. Более того, некоторые пользователи Сети уверены, что Собчак выставляет себя посмешищем. 

Полина ИВАНОВА
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