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"Пробили дно": Собчак обсмеяла бюст Волочковой

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак. Кадр youtube.com
Грудь у артистки выросла от "движухи" в интимной жизни

Телезвезда Ксения Собчак взяла пространное интервью у звезды балета – прекрасной Анастасии Волочковой. 

Среди интересных проблем, которые обсудили две звезды, была животрепещущая тема груди Анастасии Волочковой. Ксении показалось, что бюст у балерины ненатуральный – слишком уж большой.

"Сиськи не надо было делать четвертого размера", –

по-доброму посоветовала подружке Ксения и добавила, что скрывать здесь нечего – все знают, что грудь у балерины – "не своя". Однако Волочкова заявила, что из "не своего" у нее лишь наращенные ногти, а грудь у нее начала расти, когда Анастасии было 25 лет. Ксения не поверила, что в таком возрасте вдруг могут начаться такие радикальные изменения. Но Анастасия была тверда:

"Грудь у женщины – это когда гормональные изменения происходят. У меня началась движуха когда в сексуальной жизни, у меня начала расти грудь".

Балерина призналась, что ее радости плоти она познала "поздновато" – в 19 лет. "Но ты потом наверстала", – ядовито заметила Собчак. Анастасия Волочкова. . Фото: www.globallookpress.com

Не могли обойти молчанием две дамы и таинственного возлюбленного Анастасии. Балерина так и не показала его и только призналась, что никогда не была влюблена так, как сейчас. Однако Ксения напомнила ей, что балерина в таких восторженных тонах отзывается о всех своих возлюбленных. Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com

Разговор Анастасии и Ксении вызвал массу откликов, причем многим не понравилось поведение телеведущей. В откликах к ролику, опубликованному на Youtube, комментаторы написали: 

"Собчак вы пробили дно, причем дно это вы", "Настя хорошо себя ведет и никаких подколов, Ксюша успокойся уже! Твое поведение это некрасиво и принижает тебя а не Настю﻿",Ксюш, ну не очень красиво было, Настя чудная конечно, но совсем не злая....﻿", "Волчкова открылась мне с другой стороны, сильная женщина﻿" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Впрочем, неоднозначное интервью вызвало неподдельный интерес у публики – за несколько часов его просмотрели более 100 тыс. раз.

Валентина МАЙОРОВА
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