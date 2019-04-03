Грудь у артистки выросла от "движухи" в интимной жизни

Телезвезда Ксения Собчак взяла пространное интервью у звезды балета – прекрасной Анастасии Волочковой.

Среди интересных проблем, которые обсудили две звезды, была животрепещущая тема груди Анастасии Волочковой. Ксении показалось, что бюст у балерины ненатуральный – слишком уж большой.

"Сиськи не надо было делать четвертого размера", –

по-доброму посоветовала подружке Ксения и добавила, что скрывать здесь нечего – все знают, что грудь у балерины – "не своя". Однако Волочкова заявила, что из "не своего" у нее лишь наращенные ногти, а грудь у нее начала расти, когда Анастасии было 25 лет. Ксения не поверила, что в таком возрасте вдруг могут начаться такие радикальные изменения. Но Анастасия была тверда:

"Грудь у женщины – это когда гормональные изменения происходят. У меня началась движуха когда в сексуальной жизни, у меня начала расти грудь".



Балерина призналась, что ее радости плоти она познала "поздновато" – в 19 лет. "Но ты потом наверстала", – ядовито заметила Собчак.

Не могли обойти молчанием две дамы и таинственного возлюбленного Анастасии. Балерина так и не показала его и только призналась, что никогда не была влюблена так, как сейчас. Однако Ксения напомнила ей, что балерина в таких восторженных тонах отзывается о всех своих возлюбленных.

Разговор Анастасии и Ксении вызвал массу откликов, причем многим не понравилось поведение телеведущей. В откликах к ролику, опубликованному на Youtube, комментаторы написали:

"Собчак вы пробили дно, причем дно это вы", "Настя хорошо себя ведет и никаких подколов, Ксюша успокойся уже! Твое поведение это некрасиво и принижает тебя а не Настю﻿",Ксюш, ну не очень красиво было, Настя чудная конечно, но совсем не злая....﻿", "Волчкова открылась мне с другой стороны, сильная женщина﻿" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Впрочем, неоднозначное интервью вызвало неподдельный интерес у публики – за несколько часов его просмотрели более 100 тыс. раз.