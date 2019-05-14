"Психика нарушена полностью": Собчак поставили диагноз

Развлечения звезды поразили публику

Поклонники телеведущей не разделяют ее интересов.

"А тут я стою посередине "активного искусства" символизирующего кровь заболевшего спидом друга художника. Все вокруг как бы намекает,что мне пора домой!"

– подписала Собчак фотографию на своей страничке в Instagram. Звезда добавила, что до этого ее пригласили поучаствовать в перформансе, "где людям связывают руки и кормят. А потом закапывают по шею и тоже кормят".

Подписчики Ксении сразу же поставили ей нелицеприятный диагноз:

"Больная на всю голову...", "Ну маразм уже фонтаном!", "Псика (психика. – Прим.ред.), нарушена полностью, живёт человек сумасшествие, если бы простой человек давно отправили бы в психушку, баба дурная баба, жалко ребенка", "Диагноз пора ставить", "Я в шоке, ведь, кто-то поделился такой ерисью. И что там делает сея дива? Ждет по шейку погоды?", "Отправить бы Вас, Ксения, сено косить или коров доить. Ну такой **** (ерундой) занимаетесь по жизни, уже сами не знаете, как и чем себя развлечь".

Другие посоветовали звезде держаться подальше от изысков актуального искусства

"Бегите оттуда. А то потом убегать придется со связанными руками и ногами и куском окровавленного мяса во рту", "Любое извращение, психическое расстройство можно подогнать под "настоящее искусство" и знаете желающие найдутся", "Беги беги . А то съедят маму Платошки. . И он будет плакать. Убегай", "Беги, Ксюша, беги", "Иди к ребенку ,ему мать нужна".

Нашлись и такие, которым почудился в словах Собчак скрытый сарказм:



"Ксения, Ваша ирония как всегда оправданна и в точку. Спасибо!)", "Как хорошо! Я давно так не смеялась!", "Ксюша ,красотка ,всегда с юмором и тонкой иронией" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

