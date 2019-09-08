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Собчак честно рассказала о беременности

Собчак честно рассказала о беременности
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица ответила сплетникам

Поклонники Ксении Собчак продолжают обсуждать ее грядущую свадьбу и возможную беременность.

Ранее СМИ раскрыли подробности торжественной церемонии, а пользователи Сети периодически заявляют, что на свежих фото у Собчак якобы округлился живот. Сплетники связывают поспешную женитьбу Ксении и режиссера Константина Богомолова с тем, что она в интересном положении.

Видимо, терпение у "блондинки в шоколаде" лопнуло. Она прокомментировала домыслы. Сообщения о стоимости свадьбы и ее деталях, а также о беременности она назвала дешевым хайпом.

"Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда", – заявила она. Об этом пишет телеграм-канал "Татлер-батлер".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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