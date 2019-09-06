Торжество будет пышным и дорогим. Интересное положение телеведущей больше не секрет

Ксения Собчак и Константин Богомолов действительно поженятся через неделю. О дате, числе гостей, месте и затратах сообщили их друзья. Блондинка спешит, ведь она беременна – срок назвал вреч.

"Приглашения разосланы, только место регистрации и банкета там не указано. Утром 13 сентября гости получат заветные SMS от жениха и невесты", – рассказали приятели корреспонденту сайта "Комсомольская правда".

По их словам, телеведущая и режиссер позвали на свадьбу, которая состоится в центре Москвы, почти 300 гостей. Торжество будет проходить в центре Москвы. Уже составлена развлекательная программа, но ее подробности неизвестны.

Друзья отметили, что "в том заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг – 40 тысяч на человека". Выходит, одно застолье на такое число приглашенных приглашенных влетит в копеечку – обойдется в 12 млн рублей.

Немало стоит и аренда помещения, которое будет полностью закроют на эту свадьбу, за декорирование зала и услуги флориста придется выложить не меньше 4 млн рублей, добавил гендиректор агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов. И предположил, что, возможно, молодожены не будут расплачиваться сами за праздник – это могут сделать влиятельные друзья телеведущей.

С ним согласились подруги Собчак. Они к тому же считают, что за свадебные хлопоты жених с невестой расплатятся бартером – Ксения уже месяца два активно рекламирует спонсоров торжества в соцсети.

Назван и срок интересного положения телеведущей. "Беременность от 18 до 20 недель", – определил врач акушер-гинеколог Игорь Давыдов, посмотрев фото "блондинки в шоколаде". И предупредил, что "вторая беременность... как и любая другая, когда женщина старше 35 лет, требует большего внимания и протекает тяжелее, чем лет в 25". Он посоветовал Ксении следить за здоровьем, передает Teleprogramma.pro.

Отношения Собчак и Богомолова длятся больше полугода. И о дате свадьбы говорят не впервые – ее называли больше месяца назад. Судачили и о том, что телеведущая решила снова выйти замуж из-за того, что ждет ребенка, многие замечали у нее округлившийся животик.

