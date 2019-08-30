"Костя подвесил": Собчак показала синяки

Телеведущая показалась с макияжем "не для слабаков"

Ксения Собчак участвовала в фотосессии. И один кадр с подготовки к ней разместила в Instagram. Поклонники озадачены, ведь под глазами у знаменитости они разглядели синяки.

"Фиолетовые тени – выбор не для слабаков", – описала звезда свой новый образ. На снимке у нее настоящий "боевой раскрас". И, как относиться к отражению в зеркале, видимо, она и сама не решила, судя по "напряженному", как написали в Сети, выражению лица.

Комментаторы пустились в рассуждения, Многим не понравилось, как выглядит Собчак, но, по их мнению, это лишь подчеркивает ее скандальный характер. Некоторые еще и заподозрили, что к такому виду приложил руку новый возлюбленный "блондинки в шоколаде":

"Страшна как черт", "Ужас", "Синячки подъехали", "Это репетиция свадебного образа?", "И кто Вас так разукрасил?", "Ксюша, ну вот зачем? Или Костя подвесил? Рановато что-то...", "Страшная, но СЧАСТлиВАЯ ?! Богомолов... чудо сотворил", "Ни одной хоть более-менее приятной черты лица, еще и патологическая ассиметрия! Ядреная смесь склочной натуры и наркоты", "Так трансы красятся".

Фанаты, наоборот, пришли в восторг. "Элегантно! Даже если дадут в глаз – будет незаметно", "Ярко, необычно, смело!", "Прикольно", "Все равно чертовка классная! Даже мешок одень и клевая!!! А все потому....что женщина без комплексов! Богиня!!", "Ксения, Вы шедевральны... сильная, дерзкая и крутая", рассыпались они в комплиментах.

Сплетники все еще интересуются, не беременна ли Ксения, и продолжают обсуждать грядущую свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. А тут еще и актер Станилав Садальский выложил видео Ксении Собчак и Константина Богомолова, рассекретив дату их бракосочетания.

"Главное гламурное событие сентября… Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце…", – сообщил он под роликом, на котором телеведущая и прыгают с трамплина в море. И добавил: #свадьбагода, #свадьба, #13сентября, #люблю.

Подписчики сразу решили, что "свадьба года" и дата – явное подтверждение того, что именно в этот день Собчак и Богомолов поженятся. "В брак как в омут с головой", "Красота, Собчак обожаю. Пусть будет счастлива, седьмой месяц не помеха", "Не важно кто, дата – 13 сентября 2019", "Никогда бы не подумала, что она захочет стать мамой хотя бы один раз. А тут уже второй", – отреагировали они.

Сама же блондинка остается верна себе – поражает воображение смелыми выходками. То с парой голых мужчин покажется, то свои услуги предложит, то без штанов ноги раздвинет, то задерет кривую ногу.