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Любовник пожалел мужа Собчак

Любовник пожалел мужа Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер простил супруга телеведущей

Константин Богомолов не раскрыл всех планов на Ксению Собчак. Зато он пожалел ее мужа – актера Максима Виторгана, рассказав, как относится к его нападению. 

"Мне искренне понятна его боль", – признался режиссер в интервью ТАСС. И добавил, что он "не в обиде": ему "та история понятна". Кроме того, любовник телеведущей надеется когда-нибудь нормально общаться с ее бывшим супругом.

Об отношениях с Ксенией Константин, который не любит говорить о личной жизни, заявил, что готов искреннее поделиться чувствами к возлюбленной в соцсети. "Все нужно делать по-настоящему, при этом жить легко, в радость", – отметил он. Однако дату свадьбы не назвал, не подтвердил и не опроверг слухи о том, что она вообще будет и назначена на сентябрь.

Драться Богомолов не умеет. Максимум, что на что способен в порыве гнева, -  "сгоряча шмякнуть телефон". Также не может "ссориться подолгу", у него "обычно все проистекает быстро и адски бурно, страстно".

Стычка Виторгана и Богомолова произошла на улице у одного из московских кафе. Актер несколько раз ударил режиссера, из-за чего у того был сломан нос.

Полина ДОРОЖКИНА
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