Война окончена: Виторгана застукали в компании Собчак и Богомолова

Вражда между бывшим мужем Ксении и нынешним возлюбленным, судя по всему, осталась в прошлом

Актер Максим Виторган помирился с новым ухажером своей экс-супруги Ксении Собчак, режиссером Константином Богомоловым.

Как сообщает "7 дней", это случилось в рамках премьеры спектакля "Мастер и Маргарита". Отмечается, что в любовный треугольник Собчак – Виторган – Богомолов был замечен в образовательном центре ММОМА. По информации портала, Константин и Максим дружелюбно общались, посему можно сказать, что топор войны между ними зарыт.

Что касается самой Ксении, то она на мероприятии была в центре внимания, вела беседы с другими звездными гостями и пребывала в отличном настроении.

Напомним, недавно светская львица призналась, что официально развелась с Виторганом. Впрочем, об отношениях с Богомоловым, которого все привыкли считать ее любовником, она умолчала. Сообщалось, что с актером они остались в дружеских отношениях. Более того, Виторган иногда ночует у Собчак.







