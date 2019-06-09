Любви окончено кино: Собчак официально разорвала брак с Виторганом

При этом телеведущая и актер расстались друзьями

Телеведущая Ксения Собчак впервые официально подтвердила развод с Максимом Виторганом.

Собчак и актер оплатили госпошлину и получили документы о разводе. Таким образом, в отношениях звездной пары была поставлена жирная точка. Ранее СМИ сообщали о вероятном примирении Собчак и Виторгана, однако светская львица предпочла развеять эти слухи.

"Я официально разведена", -– сообщила теледива.

При этом, как сообщает StarHit, Ксения и Максим расстались друзьями. По информации издания, Собчак не препятствует встречам Виторгана с сыном Платоном.

"Кому-то сложно представить, что можно остаться в хороших отношениях, но, видимо, судят по себе", --считает Ксения.

Ранее сообщалось, что Собчак едва не поссорилась с известной фигуристкой Ириной Слуцкой, которая не захотела разговаривать со звездой о своей беременности.