Любви окончено кино: Собчак официально разорвала брак с Виторганом

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Телеведущая Ксения Собчак впервые официально подтвердила развод с Максимом Виторганом.
Собчак и актер оплатили госпошлину и получили документы о разводе. Таким образом, в отношениях звездной пары была поставлена жирная точка. Ранее СМИ сообщали о вероятном примирении Собчак и Виторгана, однако светская львица предпочла развеять эти слухи.
"Я официально разведена", -– сообщила теледива.
При этом, как сообщает StarHit, Ксения и Максим расстались друзьями. По информации издания, Собчак не препятствует встречам Виторгана с сыном Платоном.
"Кому-то сложно представить, что можно остаться в хороших отношениях, но, видимо, судят по себе", --считает Ксения.
Ранее сообщалось, что Собчак едва не поссорилась с известной фигуристкой Ириной Слуцкой, которая не захотела разговаривать со звездой о своей беременности.
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