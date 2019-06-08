Хотела потрогать: беременная Слуцкая осадила Собчак

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Фигуристка Ирина Слуцкая пришла на премию Муз-ТВ в темно-фиолетовом платье в пол. Одежда лишь подчеркивала округлившийся живот спортсменки. На ковровой дорожке ее встретила Ксения Собчак, которая спросила об интересном положении.
"Ходят слухи, что ты беременна, и красная дорожка нашей премии – это лучший способ подтвердить это. Да?",
– сказала телеведущая.
Однако Слуцкая отказалась разговаривать на эту тему и добавила, что сейчас не подходящее время для заявлений. Ксения не сдавалась и попросила подержаться за живот. Фигуристка отказала в этом Собчак и ушла дальше на мероприятие, передает Teleprogramma.pro.
Возможно, телеведущая хотела проверить примету, согласно которой, подержавшись за живот беременной, можно в скором времени и самой оказаться в интересном положении.
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