Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Собчак засветила дырку и рассказала о заговорах

Собчак рассказала о заговорах
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая поделилась неожиданным откровением 

Ксения Собчак часто затрагивает в соцсети тему отношений между людьми. Последние размышления светской львицы были посвящены добру и злу, а также заговорам, которые якобы плетут окружающие против нее с нынешним возлюбленным Константином Богомоловым. При этом она показалась и в пончо с дырой на спине, и в платье с прозрачной блузой.

"С добром и злом тоже начались проблемы", – процитировала звезда "Дома-2" слова известного писателя под более ранним фото, выложенным в соцсети.


Подписчики возмущались и плевались : "Ну вот, мысли уже чужие воруете. Нет чтоб свое придумать", "Как говорят, ты сам-то понял, что сказал?", "Ксения, наряд сложно оценить, но Ваша прическа – полный отстой", "Плешивая совсем стала", "Белая ворона", "Курица, которая лебедя из себя мнит", "Зачем я на это подписан... Тьфу".

Затем Ксения рассказала, как побывала с Константином Богомоловым на одной встрече и тихонько сидела в сторонке. Потом они уехали, но собеседник  режиссера вскоре разметил пост, в котором утверждал, что Собчак появилась на встрече специально, чтобы принять участие в споре. 

"Я и сама никогда не советуюсь, что и о ком писать, и к другим не лезу. Но люди судят по себе, и, если у них приняты "семейные заговоры", они будут приписывать их и тебе", – отметила она в заключение под свежим кадром.

Под этими словами многие признались, что ничего не поняли. Но и тут блондинку раскритиковали: "Какие бы маски не надевала и как бы не притворялась, как бы не старалась себя романтизировать и выдумывать саму себя, останется навсегда злобной завистливой хабалкой с амбициями, но без талантов.очень лицемерной и до бабла жадной бесконечно", "Шмоточница".

Ксению Собчак и преджде часто ругали за внешность. Однажды сравнили ее с горбатой горой за позу с поднятой вверх кривой ногой, а до этого осудили за видео из бани и разнесли за оотопыренные ягодицы.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Американский дипломат отказался ехать в Россию

Он сосредоточится на работе с другой страной

Россию позвали на заседание G7

Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей