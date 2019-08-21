Собчак засветила дырку и рассказала о заговорах

Телеведущая поделилась неожиданным откровением

Ксения Собчак часто затрагивает в соцсети тему отношений между людьми. Последние размышления светской львицы были посвящены добру и злу, а также заговорам, которые якобы плетут окружающие против нее с нынешним возлюбленным Константином Богомоловым. При этом она показалась и в пончо с дырой на спине, и в платье с прозрачной блузой.

"С добром и злом тоже начались проблемы", – процитировала звезда "Дома-2" слова известного писателя под более ранним фото, выложенным в соцсети.

Подписчики возмущались и плевались : "Ну вот, мысли уже чужие воруете. Нет чтоб свое придумать", "Как говорят, ты сам-то понял, что сказал?", "Ксения, наряд сложно оценить, но Ваша прическа – полный отстой", "Плешивая совсем стала", "Белая ворона", "Курица, которая лебедя из себя мнит", "Зачем я на это подписан... Тьфу".

Затем Ксения рассказала, как побывала с Константином Богомоловым на одной встрече и тихонько сидела в сторонке. Потом они уехали, но собеседник режиссера вскоре разметил пост, в котором утверждал, что Собчак появилась на встрече специально, чтобы принять участие в споре.

"Я и сама никогда не советуюсь, что и о ком писать, и к другим не лезу. Но люди судят по себе, и, если у них приняты "семейные заговоры", они будут приписывать их и тебе", – отметила она в заключение под свежим кадром.

Под этими словами многие признались, что ничего не поняли. Но и тут блондинку раскритиковали: "Какие бы маски не надевала и как бы не притворялась, как бы не старалась себя романтизировать и выдумывать саму себя, останется навсегда злобной завистливой хабалкой с амбициями, но без талантов.очень лицемерной и до бабла жадной бесконечно", "Шмоточница".

Ксению Собчак и преджде часто ругали за внешность. Однажды сравнили ее с горбатой горой за позу с поднятой вверх кривой ногой, а до этого осудили за видео из бани и разнесли за оотопыренные ягодицы.