"С ума сошла": Собчак похулиганила на яхте "голая под платьем"

Звезда приковала внимание к своим прелестям

Ксения подколола пользователей провокационным фото. Теледива опубликовала кадр с оптической иллюзией. Собчак позирует на яхте, сидя на палубе и вцепившись в сетку.

"В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?" – с сарказмом написала она. Действительно, при первом взгляде на наряд звезды кажется, что свободная майка надета на голое тело. Однако при приближении можно увидеть, что прелести Ксении скрывает топ телесного цвета, который и сбил многих ее подписчиков с толку. Некоторые признались, что изрядно смутились, не разобравшись, в чем дело (орфография и пунктуация сохранены).

"Я уж думала голая под платьем, даже глаза протерла", "Ох ты ж фото какое)))) Даже я ,человек не запущенный по началу смутилась)) Потом увеличила и меня отпустило огонь и восторг", "Аж мир перевернулся. Настолько показалось", "Собчак, ты чего народ с ума сводишь", "Аааа, тоже приблизила! Думала Собчак с ума сошла", "Даааа... я приблизила не читав подтекста Супер интриганка Ксения", "Фотография замечательная. Волочкова умрет от зависти", "И я удивилась, думаю ничего себе Ксения Анатольевна жжёт", "хулиганка",

– написали комментаторы.

Ранее Собчак попыталась скопировать вертикальный шпагат Волочковой.