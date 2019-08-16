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"Как горбатая гора": Собчак задрала кривую ногу

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая встала в любимую позу известной балерины

Ксения Собчак дала очередной повод для обсуждения в соцсети. Она выложила снимок, на котором будто делает вертикальный шпагат – показана с высоко задратой кривой ногой.

"Балерина из шкатулки", – пошутила телеведущая под фото. На нем она позирует босая в широком длинном платье, руки расставлены в стороны, носок поднятой ноги вытянут.

Подписчики оценили снимок и иронию блондинки, но мнения разошлись. Одни нашли недостатки во внешности Ксении и высказались резко:

"Нога, как горбатая гора, не выпрямляется", "Первое, что пришло на ум, – самка богомола", "И платье с пугала", "Цирк на дроте". 

Многие заподозрили телеведущую в подражании известной балерине ("Волочкова... видимо, это заразно") и сравнили обеих. Половина из них считали, что у Собчак все получилось "чинно и благородно", "покруче", "даже изящнее" и она даже затмила Волочкову и может отнять у той хлеб. Остальные заявили, что Анастасия "делает лучше и красивее".

Фанатам понравилось все. "Шея, поворот головы, красиво все, молодец", "Очень красиво", "Шикарный кадр", "Изящная", "Отлично выглядите", "Элегантность", "Ах, балеринка... Как из шкатулки действительно", "Такая четкая", "Чудесное платьице... и растяжка!!!", "Эстетика",Очень нежный образ., "Бегущая по волнам – замечательное фото!", "Неподражаемо", "Очень грациозно", "Великолепная Ксения!", "Оригинально вышло, получилось супер" , "Бабочка", – восхитились они. 

Некоторые отметили, что  любовь очень поменяла Ксению, она "совсем другая – более женственная", и счастливая, ведь "только счастливый человек может так открыться".

Ксению Собчак уже сравнивали с Анастасией Волочковой. Это было, когда на отдыхе в Италии она пошла в баню, что часто любит делать балерина. Ранее телеведущая в купальнике удивила поклонников позой – она изогнулась, оттопырив ягодицы, а до этого расставила ноги на столе.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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